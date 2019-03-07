Futbol direktörü olacağı iddia edilmişti! Alex de Souza'nın Fenerbahçe'deki görevi belli oldu....
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'ya sarı-lacivertli yönetimden futbol direktörlüğü teklif edildiği iddia edilmişti. 2004-2012 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı efsane Alex'in Fenerbahçe'deki görevi belli oldu. Alex de Souza, Brezilyalı futbolcuların transferi söz konusu olduğunda Fenerbahçe'ye destek olacak...
07.03.2019 22:48
- Son Güncelleme: 07.03.2019 23:04
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