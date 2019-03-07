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Futbol direktörü olacağı iddia edilmişti! Alex de Souza'nın Fenerbahçe'deki görevi belli oldu....

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'ya sarı-lacivertli yönetimden futbol direktörlüğü teklif edildiği iddia edilmişti. 2004-2012 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı efsane Alex'in Fenerbahçe'deki görevi belli oldu. Alex de Souza, Brezilyalı futbolcuların transferi söz konusu olduğunda Fenerbahçe'ye destek olacak...

07.03.2019 22:48 - Son Güncelleme: 07.03.2019 23:04
Futbol direktörü olacağı iddia edilmişti! Alex de Souza'nın Fenerbahçe'deki görevi belli oldu....

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularında Alex de Souza, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Ülker Stadyumu'nu ziyaret etmiş ve Atiker Konyaspor maçını tribünden takip etmişti.

Futbol direktörü olacağı iddia edilmişti! Alex de Souza'nın Fenerbahçe'deki görevi belli oldu....

Sarı-lacivertli kulübün kendisi için hazırladığı 'Obrigado Alex' belgeseli için İstanbul'a gelen Brezilyalı eski futbolcunun Fenerbahçe'den futbol direktörlüğü teklifi aldığı iddia edilmişti.

Futbol direktörü olacağı iddia edilmişti! Alex de Souza'nın Fenerbahçe'deki görevi belli oldu....

Antrenörlük kurslarına devam eden Alex'e şu ana kadar böyle bir teklif yapılmadığı öğrenildi.

Futbol direktörü olacağı iddia edilmişti! Alex de Souza'nın Fenerbahçe'deki görevi belli oldu....

Brezilyalı efsanenin 2-3 yıl daha eğitim alarak kendisini geliştirmek istediği belirtildi.

Futbol direktörü olacağı iddia edilmişti! Alex de Souza'nın Fenerbahçe'deki görevi belli oldu....

Futbol Arena'nın haberine göre, sarı-lacivertli kulüpten Alex'e resmi bir teklif yapılmasa da Brezilyalı futbol adamının sarı-lacivertli kulübe fahri olarak destek sağlayacağı öğrenildi.

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