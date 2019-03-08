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En fazla Youtube abonesine sahip kulüpler | İşte şaşırtan rakamlar

Spor televizyon kanallarının yerini 2005 yılından itibaren internet üzerinden yayın yapan YouTube kanalları almaya başladı. Uluslararası birçok spor kulübü YouTube üzerinden yayın yapıyor ve bu sayı her geçen artıyor. Peki, abone sayısı 1 milyonun üzerinde kaç kulüp var? Türkiye'deki büyük kulüpler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un YouTube abone sayıları ne kadar? İşte kulüplerin YouTube abone sayıları...

08.03.2019 09:19 - Son Güncelleme: 08.03.2019 09:19
En fazla Youtube abonesine sahip kulüpler | İşte şaşırtan rakamlar

Spor televizyon kanallarının yerini 2005 yılından itibaren internet üzerinden yayın yapan YouTube kanalları almaya başladı. Uluslararası birçok spor kulübü YouTube üzerinden yayın yapıyor ve bu sayı her geçen artıyor.

En fazla Youtube abonesine sahip kulüpler | İşte şaşırtan rakamlar

Peki, abone sayısı 1 milyonun üzerinde kaç kulüp var?

En fazla Youtube abonesine sahip kulüpler | İşte şaşırtan rakamlar

İşte kulüplerin YouTube abone sayıları...

En fazla Youtube abonesine sahip kulüpler | İşte şaşırtan rakamlar

DÜNYADA 1 MİLYONDAN FAZLA YOUTUBE ABONESİ OLAN SPOR KULÜPLERİ

Barcelona

6 milyon abone

En fazla Youtube abonesine sahip kulüpler | İşte şaşırtan rakamlar

Real Madrid

4,3 milyon abone

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