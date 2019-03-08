En fazla Youtube abonesine sahip kulüpler | İşte şaşırtan rakamlar
Spor televizyon kanallarının yerini 2005 yılından itibaren internet üzerinden yayın yapan YouTube kanalları almaya başladı. Uluslararası birçok spor kulübü YouTube üzerinden yayın yapıyor ve bu sayı her geçen artıyor. Peki, abone sayısı 1 milyonun üzerinde kaç kulüp var? Türkiye'deki büyük kulüpler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un YouTube abone sayıları ne kadar? İşte kulüplerin YouTube abone sayıları...
08.03.2019 09:19
- Son Güncelleme: 08.03.2019 09:19
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