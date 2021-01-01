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Teklif ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın Onyekuru planı

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın son şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru'yu bir kez daha sarı-kırmızılı takıma dönmek üzere... Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız isim için Monaco ile pazarlık masasına oturulurken, Galatasaray'ın golcü oyuncu için yaptığı teklif belli oldu.

01.01.2021 10:51 - Son Güncelleme: 01.01.2021 10:51
Teklif ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın Onyekuru planı

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, takımının özellikle hücum bölgesinde daha etkili olması adına hızlı bir kanat oyuncusu istedi.

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Teklif ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın Onyekuru planı

Tecrübeli çalıştırıcının kafasındaki isimse Henry Onyekuru. Terim'in Nijeryalı futbolcuyu istemesinin temel nedeni daha önce de G.Saray forması giyen oyuncunun potansiyelinin bilinmesi...

Teklif ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın Onyekuru planı

Onyekuru'nun yeniden G.Saray'da oynamak istemesi de Terim'in yönetime bu ismi vermesinde önemli bir etken oldu.

Teklif ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın Onyekuru planı

Hürriyet'te yer alan habere göre; tüm bunların ışığında Terim, geçen sezon sonunda yaşananlar nedeniyle bu oyuncuya çekimser bakan yönetimi ikna etti.

Teklif ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın Onyekuru planı

Bunun üzerine G.Saraylı yöneticiler, Monaco Kulübü'ne resmi teklifini sundu. Onyekuru'yu elinden çıkarmak isteyen ve kiralama formülüne kesinlikle 'Hayır' diyen Fransızlar, Galatasaray'dan ilk olarak 9.5 milyon euro bonservis bedeli talep etmiş ve görüşmeler sonrasında 7.5 milyon euro'ya kadar inmişti.

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