Teklif ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın Onyekuru planı
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın son şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru'yu bir kez daha sarı-kırmızılı takıma dönmek üzere... Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız isim için Monaco ile pazarlık masasına oturulurken, Galatasaray'ın golcü oyuncu için yaptığı teklif belli oldu.
01.01.2021 10:51
- Son Güncelleme: 01.01.2021 10:51
Bunun üzerine G.Saraylı yöneticiler, Monaco Kulübü'ne resmi teklifini sundu. Onyekuru'yu elinden çıkarmak isteyen ve kiralama formülüne kesinlikle 'Hayır' diyen Fransızlar, Galatasaray'dan ilk olarak 9.5 milyon euro bonservis bedeli talep etmiş ve görüşmeler sonrasında 7.5 milyon euro'ya kadar inmişti.
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