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Teklif ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın Onyekuru planı

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın son şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru'yu bir kez daha sarı-kırmızılı takıma dönmek üzere... Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız isim için Monaco ile pazarlık masasına oturulurken, Galatasaray'ın golcü oyuncu için yaptığı teklif belli oldu.

01.01.2021 10:51 - Son Güncelleme: 01.01.2021 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





