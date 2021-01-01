Omar Elabdellaoui'nin gözü nasıl? Galatasaraylı Omar'ın son durumu ne? Doktorundan son dakika açıklaması
Süper Lig'de son haftalarda sergilediği başarılı performanslarla 2020'yi lider kapatan Galatasaray, yeni yıla girerken üzücü bir haberle sarsıldı. Sezon başında sarı-kırmızılı takıma transfer olan Norveçli Omar Elabdellaoui, evinde yılbaşı kutlaması sırasında üzücü bir kaza geçirdi. Gelen bilgilere göre Elabdellaoui'nin elinde havai fişek patladığı ve yüzünün yaralandığı bildirildi. Norveçli yıldız apar topar hastaneye kaldırılırken, gözünde görme kaybı olabileceği açıklandı. Hastaneye giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yaptığı ilk açıklamada oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi ve sosyal medyaya sızdırılan fotoğrafa isyan etti. A Spor muhabiri Sercan Dikme de hastane önünde Omar'ın son durumuna ilişkin gelişmeleri aktardı. Öte yandan havai fişeğin yüzünde patlaması sonucu yaralanan ve ameliyata alınan Omar Elabdellaoui'nin doktoru da oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Sezon başında Yunanistan'ın Olympiakos ekibinden ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutan Omar Elabdellaoui, yeni yıla girerken çok talihsiz bir kaza geçirdi. Evinde yaptığı yeni yıl kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan Norveçli yıldızın, yüzünde yanıklar oluştu. Gözünden yaralanan yıldız ismin hayati tehlikesi bulunmadığı ve bilincinin açık olduğu belirtilirken, görme kaybı yaşayıp yaşamayacağı yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak. Yaşanan şok gelişme sonrası Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve TFF Galatasaray ve Omar için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da olay sonrası sosyal medyaya sızdırılan fotoğrafa isyan etti. İşte Galatasaray'ın yıldızı Omar Elabdellaoi'nin son durumuna ilişkin yeni gelişmeler...
Bahçelievler'de özel bir hastaneye kaldırılan futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığını hayati tehlikesinin olmadığını belirtilirken, 29 yaşındaki futbolcuda görme kaybı olabileceği belirtildi. Gelen ilk bilgilere göre, futbolcunun görme kaybı ihtimalinin olduğu ifade edildi.
DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI
Prof. Dr. Vedat Kaya'nın açıklamaları şöyle: Omar'ın durumu düne göre daha iyi. Önümüzdeki süreçte yapılacak işlemlerle daha iyi bir duruma geçeceğine inanıyoruz. Oluşan termal kimyasal bir etki var. Omar'ın bir gözü diğerine göre daha hasarlı.
Hep beraber bir değerlendirme yapıp karar vereceğiz. Oluşan termal kimyasal bir travma. Mutlaka ilk etapta olumsuz etkilenme söz konusu. Önemli olan sonuç olarak nereye varacağı. Takiplerimizi yapıyoruz.
Omar'ın durumu düne göre oldukça iyi..Medikal tedavi uygulanıyor..Bir müdahele ihtimali gerekebilir..Görme yetisinde olumsuz etkilenme var şu anda ama önemli olan tedavi sonunda ne olacağı.