Omar Elabdellaoui'nin gözü nasıl? Galatasaraylı Omar'ın son durumu ne? Doktorundan son dakika açıklaması

Bahçelievler'de özel bir hastaneye kaldırılan futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığını hayati tehlikesinin olmadığını belirtilirken, 29 yaşındaki futbolcuda görme kaybı olabileceği belirtildi. Gelen ilk bilgilere göre, futbolcunun görme kaybı ihtimalinin olduğu ifade edildi.









DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI

Prof. Dr. Vedat Kaya'nın açıklamaları şöyle: Omar'ın durumu düne göre daha iyi. Önümüzdeki süreçte yapılacak işlemlerle daha iyi bir duruma geçeceğine inanıyoruz. Oluşan termal kimyasal bir etki var. Omar'ın bir gözü diğerine göre daha hasarlı.

Hep beraber bir değerlendirme yapıp karar vereceğiz. Oluşan termal kimyasal bir travma. Mutlaka ilk etapta olumsuz etkilenme söz konusu. Önemli olan sonuç olarak nereye varacağı. Takiplerimizi yapıyoruz.

Omar'ın durumu düne göre oldukça iyi..Medikal tedavi uygulanıyor..Bir müdahele ihtimali gerekebilir..Görme yetisinde olumsuz etkilenme var şu anda ama önemli olan tedavi sonunda ne olacağı.