Hakan Çalhanoğlu'nun eşini herkes merak ediyordu! Bir dönem evlilikleri biten Hakan ve Sinem Çalhanoğlu şimdi düşman çatlatıyor

2013-2014 sezonunda Hamburg takıma katıldı. 31 Ağustos 2013 tarihinde Eintracht Braunschweig maçında 79. dakikada oyuna giren futbolcu, bir dakika sonra ilk Bundesliga golünü atarken, 90. dakikada frikikle bir gol daha attı.

4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen'e 14,5 milyon euro bonservis bedeli ile tranfer olarak 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Frikik golleriyle birçok büyük kulübün dikkatini çeken Hakan Çalhanoğlu, Bild gazetesine göre Bundesliga tarihinin en iyi 10 frikik atan oyuncusundan biri olarak gösterildi.