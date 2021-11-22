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Haberler Spor Tek Teker Arif'in oğlu Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu: Babam için kazandım

Tek Teker Arif'in oğlu Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu: Babam için kazandım

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Razgatlıoğlu, şampiyonayı kazanan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti. Motosiklet şovmeni Tek Teker Arif'in oğlu Toprak, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada, "Benim için çok özel bir şampiyonluk oldu, çünkü bunu ben babam için kazandım. Zor süreçlerden geçtik ve o her zaman varını yoğunu satıp benim ile ilgilendi ve dünya şampiyonu olacağımı söylerdi. O gün bugün ama o bu anlara canlı şahit olamadı" dedi.

22.11.2021 13:29 - Son Güncelleme: 22.11.2021 13:29
Tek Teker Arif’in oğlu Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu: Babam için kazandım

Endonezya'da sezonun son ayağındaki ilk yarışı ikinci sırada bitiren Razgatlıoğlu, bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti. Mandalika Pisti'ndeki yoğun yağış nedeniyle yapılamayan ilk yarış dün gerçekleşti.

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Tek Teker Arif’in oğlu Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu: Babam için kazandım

Pole pozisyonundan 20 turluk yarışa başlayan Razgatlıoğlu, yarışın bitimine 18 tur kala yarışta ilk defa birinci sıraya yerleşti. Daha sonra zaman zaman yarışta liderliği rakiplerine kaptıran ay-yıldızlı motosikletçi, bitime 12 tur kala yarışta tekrar birinci sıraya geçti.

Tek Teker Arif’in oğlu Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu: Babam için kazandım

Razgatlıoğlu, son 7 tura üçüncü girdi. Razgat-lıoğlu, sondan 2. turda ikinci sıraya yerleşti. Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla son tura da 2. sırada başlayan milli sporcu, Endonezya'da ilk yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçerek organizasyonda dünya şampiyonu olmayı başardı.

Tek Teker Arif’in oğlu Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu: Babam için kazandım

Endonezya'daki ilk yarışı Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci sırada, Ducati pilotu Scott Redding ise üçüncü sırada bitirdi. Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda en yakın takipçisi İngiliz Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla lider olarak ilk yarışa başlayan Razgatlıoğlu, genel klasmanda puanını 551'e çıkarıp son yarış öncesinde şampiyonluğunu garantilerken ikinci yarışı ise 4. bitirdi. Razgatlıoğlu, ilk yarışın ardından ilk tebrikleri aldıktan ve motoruyla sevinç gösterisi yaptıktan sonra Türk bayrağıyla podyumdaki yerini aldı.

Tek Teker Arif’in oğlu Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu: Babam için kazandım

2021 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, "Benim için çok özel bir şampiyonluk oldu, çünkü bunu ben babam için kazandım. Zor süreçlerden geçtik ve o her zaman varını yoğunu satıp benim ile ilgilendi ve dünya şampiyonu olacağımı söylerdi. O gün bugün ama o bu anlara canlı şahit olamadı" diye konuştu.

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