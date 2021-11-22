Tek Teker Arif'in oğlu Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu: Babam için kazandım
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Razgatlıoğlu, şampiyonayı kazanan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti. Motosiklet şovmeni Tek Teker Arif'in oğlu Toprak, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada, "Benim için çok özel bir şampiyonluk oldu, çünkü bunu ben babam için kazandım. Zor süreçlerden geçtik ve o her zaman varını yoğunu satıp benim ile ilgilendi ve dünya şampiyonu olacağımı söylerdi. O gün bugün ama o bu anlara canlı şahit olamadı" dedi.
Endonezya'daki ilk yarışı Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci sırada, Ducati pilotu Scott Redding ise üçüncü sırada bitirdi. Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda en yakın takipçisi İngiliz Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla lider olarak ilk yarışa başlayan Razgatlıoğlu, genel klasmanda puanını 551'e çıkarıp son yarış öncesinde şampiyonluğunu garantilerken ikinci yarışı ise 4. bitirdi. Razgatlıoğlu, ilk yarışın ardından ilk tebrikleri aldıktan ve motoruyla sevinç gösterisi yaptıktan sonra Türk bayrağıyla podyumdaki yerini aldı.
2021 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, "Benim için çok özel bir şampiyonluk oldu, çünkü bunu ben babam için kazandım. Zor süreçlerden geçtik ve o her zaman varını yoğunu satıp benim ile ilgilendi ve dünya şampiyonu olacağımı söylerdi. O gün bugün ama o bu anlara canlı şahit olamadı" diye konuştu.