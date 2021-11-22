Tek Teker Arif’in oğlu Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu: Babam için kazandım

2021 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, "Benim için çok özel bir şampiyonluk oldu, çünkü bunu ben babam için kazandım. Zor süreçlerden geçtik ve o her zaman varını yoğunu satıp benim ile ilgilendi ve dünya şampiyonu olacağımı söylerdi. O gün bugün ama o bu anlara canlı şahit olamadı" diye konuştu.