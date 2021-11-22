SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Fatih Terim Halil Umut Meler'e neler söyledi? Terim'e ceza yolda
Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bitti ancak derbinin yankıları devam ediyor. Son dakikaları heyecan fırtınasına sahne olan derbide gülen taraf Fenerbahçe olurken, hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları karşılaşmaya damga vurdu. Maçın son dakikalarında Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek tribüne gönderildi. Hakem Halil Umut Meler'e uzun süre sert bir ifadeyle itiraz eden Terim'in ne dediği ortaya çıktı. Peki, Fatih Terim kaç maç ceza alacak? İşte detaylar...
22.11.2021 13:10
- Son Güncelleme: 22.11.2021 13:10
Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde önce kendi golleri iptal edilip ardından takımı gol yiyince adeta çılgına dönmüştü.
Posta'nın haberine göre; Halil Umut Meler'e uzun süre sert bir ifadeyle itiraz eden Terim'in "Yine yaparım! Ne yapacaksın beni mi atacaksın?" cümlelerini kullandığı ortaya çıktı.