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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Fatih Terim Halil Umut Meler'e neler söyledi? Terim'e ceza yolda

Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bitti ancak derbinin yankıları devam ediyor. Son dakikaları heyecan fırtınasına sahne olan derbide gülen taraf Fenerbahçe olurken, hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları karşılaşmaya damga vurdu. Maçın son dakikalarında Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek tribüne gönderildi. Hakem Halil Umut Meler'e uzun süre sert bir ifadeyle itiraz eden Terim'in ne dediği ortaya çıktı. Peki, Fatih Terim kaç maç ceza alacak? İşte detaylar...

22.11.2021 13:10 - Son Güncelleme: 22.11.2021 13:10
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Fatih Terim Halil Umut Meler’e neler söyledi? Terim’e ceza yolda

Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde önce kendi golleri iptal edilip ardından takımı gol yiyince adeta çılgına dönmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Fatih Terim Halil Umut Meler’e neler söyledi? Terim’e ceza yolda

Terim, daha önce saha içerisinde topa değip sarı kart görmüş, gol yedikten sonra ise Halil Umur Meler'e ettiği itirazlardan ötürü de oyundan atılmıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Fatih Terim Halil Umut Meler’e neler söyledi? Terim’e ceza yolda

Posta'nın haberine göre; Halil Umut Meler'e uzun süre sert bir ifadeyle itiraz eden Terim'in "Yine yaparım! Ne yapacaksın beni mi atacaksın?" cümlelerini kullandığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Fatih Terim Halil Umut Meler’e neler söyledi? Terim’e ceza yolda

Terim'in itirazlarını sürdürdüğü görülürken eğer cümleleri içerisinde hakaret varsa ve Meler bu hakareti raporuna yazarsa tecrübeli hoca ağır bir ceza alabilir.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Fatih Terim Halil Umut Meler’e neler söyledi? Terim’e ceza yolda

Önceki örneklerine göre hakeme hakaret, derecesine ve ağırlığına göre 3 ila 7 maç arasında olabiliyor. Kırmızı kartın cezası da yine 1 veya 2 maç.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Fatih Terim Halil Umut Meler’e neler söyledi? Terim’e ceza yolda

68 yaşındaki teknik adamın PFDK'ya sevk edilip bu hafta içinde de cezasının açıklanması bekleniyor.

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