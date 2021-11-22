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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde acı olay! Crespo'nun golüne dayanamadı hayatını kaybetti

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dün geceye damgasını vurdu. Kıran kırına geçen gergin maçta Fenerbahçe 3 puanı kazandı. Maç esnasında ise acı bir olay yaşandı. Manisa Alaşehir'de Galatasaray-Fenerbahçe maçında 90+4'te Crespo'nun gol attığı dakikalarda gol sevincinden fenalaşan adam bir anda fenalık geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

22.11.2021 14:26 - Son Güncelleme: 22.11.2021 14:32
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde acı olay! Crespo’nun golüne dayanamadı hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı kırsal Tepeköy Mahallesindeki yeğeni Ercan Uysal'a ait kahvehanede dün akşam saat 21.00 sıralarında Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izleyen 64 yaşındaki evli 2 çocuk 6 torun sahibi Ahmet Uysal maçın 90+4'üncü dakikasında Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün sevinciyle bir anda ayağa fırladığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde acı olay! Crespo’nun golüne dayanamadı hayatını kaybetti

Kahvehanede bulunan vatandaşlar tarafından özel araçla hemen Alaşehir merkezdeki özel bir hastaneye kaldırılan Ahmet Uysal burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde acı olay! Crespo’nun golüne dayanamadı hayatını kaybetti

Ahmet Uysal'ın kesin ölüm sebebinin araştırılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği öğrenildi. Hasta bir Fenerbahçe taraftarı olan Ahmet Uysal'ın üç katlı evinin duvarına Fenerbahçe ve Türk Bayrağı resmi yaptırdığı öğrenildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde acı olay! Crespo’nun golüne dayanamadı hayatını kaybetti

Kahvehane sahibi Ercan Uysal, "Maç çok heyecanlıydı. Maçın son dakikalarında, Fenerbahçe gol attı. Dayım rahatsızlanarak, yere düştü, hemen kendi imkanlarımızla özel hastaneye kaldırdık, ama kurtarılamadı" derken, mahalle muhtarı ve aynı zamanda bacanağı olan Abdurahman Malçok, "Bacanağım hasta bir Fenerbahçe taraftarıydı. Akşam maçta Fenerbahçe gol atınca kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetti" dedi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde acı olay! Crespo’nun golüne dayanamadı hayatını kaybetti

Ahmet Uysal'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.

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