Tek kişilik orkestra! Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas’tan alkışlık performans
Trabzonspor'un Yunan yıldızı, Kayserispor deplasmanında attığı iki golle takımına 3 puan kazandırdı. Tecrübeli oyuncu sahadaki duruşu, performansı ve mücadelesiyle Bordo-Mavili taraftarların sevgilisi oldu…
03.10.2021 12:57
- Son Güncelleme: 03.10.2021 12:57
28 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor ve Trabzonspor kariyeri ile ilgili ilginç istatistikler mevcut… Bakasetas, Aytemiz Alanyaspor'da 53 maçta 17 gole imza attı. 6 da asist yaptı.
Trabzonspor kariyerine ise daha hızlı bir giriş yaptı. 27 maçta 11 gol ve 5 asist üretti. Her 205 dakikada bir gol atıyor. Her 451 dakikada bir asist yapıyor. Şüphesiz Bordo-Mavililer'in başarısında önemli bir rol oynuyor. Adeta tek kişilik bir orkestra gibi.
Trabzonspor'da maç başına 1.2 isabetli şut çekiyor. Maç başına şut sayısını ise Alanyaspor'daki dönemine göre 2.6'dan 2.9'a çıkardı.