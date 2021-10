Tek kişilik orkestra! Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas’tan alkışlık performans

Trabzonspor kariyerine ise daha hızlı bir giriş yaptı. 27 maçta 11 gol ve 5 asist üretti. Her 205 dakikada bir gol atıyor. Her 451 dakikada bir asist yapıyor. Şüphesiz Bordo-Mavililer'in başarısında önemli bir rol oynuyor. Adeta tek kişilik bir orkestra gibi.