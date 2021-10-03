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Tek kişilik orkestra! Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas’tan alkışlık performans

Trabzonspor'un Yunan yıldızı, Kayserispor deplasmanında attığı iki golle takımına 3 puan kazandırdı. Tecrübeli oyuncu sahadaki duruşu, performansı ve mücadelesiyle Bordo-Mavili taraftarların sevgilisi oldu&hellip;

Onur Koçhan
takvim.com.tr
03.10.2021 12:57 - Son Güncelleme: 03.10.2021 12:57
Tek kişilik orkestra! Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas’tan alkışlık performans

28 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor ve Trabzonspor kariyeri ile ilgili ilginç istatistikler mevcut… Bakasetas, Aytemiz Alanyaspor'da 53 maçta 17 gole imza attı. 6 da asist yaptı.

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Tek kişilik orkestra! Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas’tan alkışlık performans

Her 261 dakikada bir gol üretti. Her 741 dakikada bir asist yaptı. Maç başına 1.1 isabetli şut çekti.

Tek kişilik orkestra! Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas’tan alkışlık performans

Trabzonspor kariyerine ise daha hızlı bir giriş yaptı. 27 maçta 11 gol ve 5 asist üretti. Her 205 dakikada bir gol atıyor. Her 451 dakikada bir asist yapıyor. Şüphesiz Bordo-Mavililer'in başarısında önemli bir rol oynuyor. Adeta tek kişilik bir orkestra gibi.

Tek kişilik orkestra! Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas’tan alkışlık performans

Trabzonspor'da maç başına 1.2 isabetli şut çekiyor. Maç başına şut sayısını ise Alanyaspor'daki dönemine göre 2.6'dan 2.9'a çıkardı.

Tek kişilik orkestra! Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas’tan alkışlık performans

Trabzonspor, bu sezon Yunan yıldızı Bakasetas'ın gol attığı maçları kaybetmedi.

Tek kişilik orkestra! Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas’tan alkışlık performans

Bordo-Mavili formayla ilk kez bir Süper Lig maçında iki gol atan Bakasetas, Süper Lig'e geldiği 2019-20 sezonundan bu yana 28 gole imza attı.

Tek kişilik orkestra! Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas’tan alkışlık performans

Hiçbir oyuncu ondan daha fazla gol atamadı.

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