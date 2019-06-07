Tecavüz ile suçlanan Neymar gözaltına alındı

NEDENİ DE TECAVÜZ SUÇLAMALARI...

Geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te bir model ile birlikte olan Neymar'ın kadına tecavüz ettiği hatta şiddet uyguladığı iddia edildi. Neymar suçlamaları her ne kadar inkar etse de ortaya bu kez yatak odası görüntüleri çıktı.