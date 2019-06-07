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Tecavüz ile suçlanan Neymar gözaltına alındı

PSG tarafından dünya futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen Neymar, dün ortaya çıkan "tecavüz" videosunun ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

07.06.2019 12:45 - Son Güncelleme: 07.06.2019 13:03
Tecavüz ile suçlanan Neymar gözaltına alındı

Tecavüz suçlamalarının ardından dünyanın gündemine oturan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, ifade verdi.

Polis merkezine götürülen Neymar'ın sorgulanmadan önceki gergin halleri dikkatlerden kaçmazken, ifade sırasında yatak odası görüntülerinin de izlendiği belirtildi.

NEYMAR GÖZALTINA ALINDI TIKLA VE İZLE

Tecavüz ile suçlanan Neymar gözaltına alındı

ESKİ NEYMAR'DAN ESER YOK
Bir zamanlar oynadığı futbolu ile hemen hemen herkesin beğenisini kazanan PSG'li futbolcu Neymar, o eski görünümüne şu sıralar oldukça uzak.

NEYMAR'IN TECAVÜZ DAVASINDA YATAK ODASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI TIKLA VE İZLE

Tecavüz ile suçlanan Neymar gözaltına alındı

NEDENİ DE TECAVÜZ SUÇLAMALARI...
Geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te bir model ile birlikte olan Neymar'ın kadına tecavüz ettiği hatta şiddet uyguladığı iddia edildi. Neymar suçlamaları her ne kadar inkar etse de ortaya bu kez yatak odası görüntüleri çıktı.

Tecavüz ile suçlanan Neymar gözaltına alındı

YATAK ODASINDA DAYAK YEDİ
Model Najila Trindade adlı kadın ile otelde buluşan ve ilişkiye giren Neymar, aynı kadınla ikinci gece de görüştü. Ancak kadın, bu görüşmeyi kayda aldı.

Tecavüz ile suçlanan Neymar gözaltına alındı

7 dakika olduğu belirtilen görüntünün 30 saniyelik kısmı, önce sosyal medya ardından da haber sitelerinde büyük yankı uyandırdı.

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