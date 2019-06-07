Tecavüz ile suçlanan Neymar gözaltına alındı
PSG tarafından dünya futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen Neymar, dün ortaya çıkan "tecavüz" videosunun ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
07.06.2019 12:45
- Son Güncelleme: 07.06.2019 13:03
Tecavüz suçlamalarının ardından dünyanın gündemine oturan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, ifade verdi.
Polis merkezine götürülen Neymar'ın sorgulanmadan önceki gergin halleri dikkatlerden kaçmazken, ifade sırasında yatak odası görüntülerinin de izlendiği belirtildi.
ESKİ NEYMAR'DAN ESER YOK
Bir zamanlar oynadığı futbolu ile hemen hemen herkesin beğenisini kazanan PSG'li futbolcu Neymar, o eski görünümüne şu sıralar oldukça uzak.
NEYMAR'IN TECAVÜZ DAVASINDA YATAK ODASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI TIKLA VE İZLE
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