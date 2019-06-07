Galatasaray gözünü 'Şampiyon'a dikti! Liverpool'un yıldızı Sturridge... | Son dakika transfer haberleri

Liverpool bıraktı, Galatasaray kapıyor!

Liverpool ile olan sözleşmesi sona eren ve takımı tarafından kendisine sözleşme önerilmeyeceği açıklanan Sturridge, Galatasaray'a geliyor... Diagne'nin saha dışındaki tavırlarından memnun olmayan Fatih Terim'in, Senegalli'nin satışına onay verdiği ve satışın gerçekleşmesi durumunda Sturridge transferine yeşil ışık yaktığı belirtildi.