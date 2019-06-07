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Galatasaray gözünü 'Şampiyon'a dikti! Liverpool'un yıldızı Sturridge... | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın 22. kez şampiyon olduğu 2018/2019 sezonunun tamamlanmasının ardından Süper Lig ekipleri son dakika transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında kıyasıya geçen transfer yarışında son bombayı son şampiyon Galatasaray patlattı. Sarı-Kırmızılı ekip gözünü Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool'un yıldızı Sturridge'e dikti.

Diagne'nin saha dışındaki tavırlarından memnun olmayan Fatih Terim'in, Senegalli'nin satışına onay verdiği ve satışın gerçekleşmesi durumunda Sturridge transferine yeşil ışık yaktığı belirtildi. İşte Süper Lig'i sallayacak son dakika transfer haberleri...

07.06.2019 14:40 - Son Güncelleme: 07.06.2019 14:45
Galatasaray gözünü 'Şampiyon'a dikti! Liverpool'un yıldızı Sturridge... | Son dakika transfer haberleri

İsmail Köybaşı, Göztepe'nin radarında!
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı, Süper Lig'de oynamaya devam edecek... Traore'nin sakatlığı sonrası sezonun büyük bölümünü sadece Berkan ile oynamak zorunda kalan Göztepe'nin, bonservisi elinde olan İsmail Köybaşı transferini bitirmek istediği iddia edildi.

Galatasaray gözünü 'Şampiyon'a dikti! Liverpool'un yıldızı Sturridge... | Son dakika transfer haberleri

Gomis, Fenerbahçe'ye doğru!
Menajeri Etienne Mendy'ye Al Hilal'den ayrılmak istediğini ileten Gomis için devreye Fenerbahçe'nin girdiği belirtildi. Tekrardan Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan golcü futbolcu, sarı-lacivertli ekibin ilgisine olumlu yaklaştı. Gomis bombası her an patlayabilir!

Galatasaray gözünü 'Şampiyon'a dikti! Liverpool'un yıldızı Sturridge... | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'dan orta sahaya savaşçı!
Fulham'ın Premier Lig'den küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Jean Michael Seri için Galatasaray harekete geçti. Fildişili savaşçı orta saha için kiralama girişiminde bulunulacak.

Galatasaray gözünü 'Şampiyon'a dikti! Liverpool'un yıldızı Sturridge... | Son dakika transfer haberleri

Liverpool bıraktı, Galatasaray kapıyor!
Liverpool ile olan sözleşmesi sona eren ve takımı tarafından kendisine sözleşme önerilmeyeceği açıklanan Sturridge, Galatasaray'a geliyor... Diagne'nin saha dışındaki tavırlarından memnun olmayan Fatih Terim'in, Senegalli'nin satışına onay verdiği ve satışın gerçekleşmesi durumunda Sturridge transferine yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Galatasaray gözünü 'Şampiyon'a dikti! Liverpool'un yıldızı Sturridge... | Son dakika transfer haberleri

Kanarya'dan sol beke dev transfer!
Hasan Ali Kaldırım'ın West Ham radarına girmesinin, İsmail Köybaşı'nın da sözleşmesinin sona ermesinin ardından piyasada sol bek arayışına giren Fenerbahçe, tecrübeli isim Kolorav'a kanca taktı! 33 yaşındaki tecrübeli ismi Ersun Yanal'ın da ısrarla istediği kaydedildi...

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