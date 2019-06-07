Galatasaray gözünü 'Şampiyon'a dikti! Liverpool'un yıldızı Sturridge... | Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'ın 22. kez şampiyon olduğu 2018/2019 sezonunun tamamlanmasının ardından Süper Lig ekipleri son dakika transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında kıyasıya geçen transfer yarışında son bombayı son şampiyon Galatasaray patlattı. Sarı-Kırmızılı ekip gözünü Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool'un yıldızı Sturridge'e dikti.
Diagne'nin saha dışındaki tavırlarından memnun olmayan Fatih Terim'in, Senegalli'nin satışına onay verdiği ve satışın gerçekleşmesi durumunda Sturridge transferine yeşil ışık yaktığı belirtildi. İşte Süper Lig'i sallayacak son dakika transfer haberleri...
İsmail Köybaşı, Göztepe'nin radarında!
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı, Süper Lig'de oynamaya devam edecek... Traore'nin sakatlığı sonrası sezonun büyük bölümünü sadece Berkan ile oynamak zorunda kalan Göztepe'nin, bonservisi elinde olan İsmail Köybaşı transferini bitirmek istediği iddia edildi.
Liverpool bıraktı, Galatasaray kapıyor!
Liverpool ile olan sözleşmesi sona eren ve takımı tarafından kendisine sözleşme önerilmeyeceği açıklanan Sturridge, Galatasaray'a geliyor... Diagne'nin saha dışındaki tavırlarından memnun olmayan Fatih Terim'in, Senegalli'nin satışına onay verdiği ve satışın gerçekleşmesi durumunda Sturridge transferine yeşil ışık yaktığı belirtildi.
Kanarya'dan sol beke dev transfer!
Hasan Ali Kaldırım'ın West Ham radarına girmesinin, İsmail Köybaşı'nın da sözleşmesinin sona ermesinin ardından piyasada sol bek arayışına giren Fenerbahçe, tecrübeli isim Kolorav'a kanca taktı! 33 yaşındaki tecrübeli ismi Ersun Yanal'ın da ısrarla istediği kaydedildi...