Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın buluştuğu bir kadına tecavüz ettiği ve şiddet uyguladığı iddiaları bomba etkisi yaratmıştı. O iddialara ait görüntüler ilk kez ortaya çıktı. İşte Neymar'ın otel odası görüntüleri...
Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar'ın tecavüz davasında olay görüntüler! (Video)06.06.2019 13:03
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