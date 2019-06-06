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Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar'ın tecavüz davasında olay görüntüler! (Video)

06.06.2019 13:03

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın buluştuğu bir kadına tecavüz ettiği ve şiddet uyguladığı iddiaları bomba etkisi yaratmıştı. O iddialara ait görüntüler ilk kez ortaya çıktı. İşte Neymar'ın otel odası görüntüleri...


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