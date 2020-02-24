Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası çarpıcı sözler: Aziz Yıldırım'ı arıyoruz
Süper Lig'in 23'üncü haftasının en kritik mücadelesinde Galatasaray, 20 yıl sonra tarih yazarak Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Donk, Falcao ve Onyekuru kaydederken; Fenerbahçe'nin tek golü ise penaltı atışıyla Max Kruse'un ayağından geldi. Bu sonuçla Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veren sarı-kırmızılı ekip ligde oynadığı son 7 karşılaşmanın tamamını kazanmış oldu. Maçın ardından spor yazarları da karşılaşmayı değerlendirdi. Ersun Yanal eleştiri oklarının hedefi olurken, Ali Koç'un başarısızlığına da dikkat çekildi.
Çıkardığı kartlar da doğruydu; Verdiği penaltı kararları da... Maçta daha çok net pozisyona giren takım Galatasaray'dı. Maçın başında yakaladığı bir pozisyon var ki Onyekuru'nun... Kaçırmak daha zordu, bunu başardı Onyekuru. Sonraki dakikalarda yine karşı karşıya iki pozisyon daha yakaladı Onyekuru. Birinde ağlara gitmekte olan vuruşu, Ozan Tufan çizgiden çıkardı; diğerinde ise Altay başarılıydı. Ama 90+7'de Onyekuru, farkı getirdi.
Emre Belözoğlu'nu çok arıyor Fenerbahçe. Luis Gustavo'nun yokluğunda çok yumuşak bir orta sahası vardı sarı-lacivertlilerin. Ama karşı tarafta da aldığı her topu kötü kullanan bir Belhanda vardı. Hatta o Belhanda, Fenerbahçe savunmasının yaptığı büyük hata ile topu önünde buldu, karşısında boş bir kale vardı, ama topa o kadar yavaş vurdu ki, Altay dönüp yavaş giden bu topu kurtardı.
Maçta o kadar sarı kart çıktı ki (11 sarı kart), artık herkes saha içinden bir futbolcuya kırmızı kart beklerken, kenardaki Ersun Yanal'a kırmızı kartın çıkması da enteresandı. Sonrasında sahada da kırmızı kartlar adeta havada uçuştu. Belhanda'ya da Deniz'e de gösterilen kırmızı kartlar doğruydu. Tam maç beraberliğe doğru gidiyor derken, Jailson'un, ceza sahasında Onyekuru'yu yere indirmesi senaryoyu değiştirdi.