Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası çarpıcı sözler: Aziz Yıldırım'ı arıyoruz

Emre Belözoğlu'nu çok arıyor Fenerbahçe. Luis Gustavo'nun yokluğunda çok yumuşak bir orta sahası vardı sarı-lacivertlilerin. Ama karşı tarafta da aldığı her topu kötü kullanan bir Belhanda vardı. Hatta o Belhanda, Fenerbahçe savunmasının yaptığı büyük hata ile topu önünde buldu, karşısında boş bir kale vardı, ama topa o kadar yavaş vurdu ki, Altay dönüp yavaş giden bu topu kurtardı.