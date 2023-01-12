Galatasaray’ın gözdesi Fransa’yı sallıyor! Branco van den Boomen rüzgarı

MARKET DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Futbola Willem'de başlayan Boomen, 2011'de Ajax altyapısına transfer oldu. Bu kulüpte U17, U19 ve U21 formaları giyen başarılı orta saha, 2014'te FC Eindhoven'a gitti. Bir süre Willem ve Heerenveen'de top koşturduktan sonra 2019'da ülkesinin De Graafschap takımına 325 bin Euro bedelle satıldı. Boomen, bu kulüpte 1 yıl oynadıktan sonra Fransa'nın Toulouse ekibine 350 bin Euro karşılığında katıldı. Boomen'in şu anda transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.