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Taraftar kıyameti kopardı! Sergen Yalçın dayanamadı: Kenan Karaman kararı...

Kenan Karaman gündem oldu... Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk oldu. Mücadelede kırmızı kart gören ve Dormunt karşısında peş peşe goller yiyen Beşiktaş'ta tarafar sosyal medyada Kenan Karaman'a yüklendi. İlk yarısı 2-0 tamamlanan karşılaşmada ikinci yarının başında Teknik Direktör Sergen Yalçın Kenan Karaman'ı oyun dışına aldı. İşte detaylar ve maçtan ekrana yansımayan kareler...

08.12.2021 00:27 - Son Güncelleme: 08.12.2021 01:52
Taraftar kıyameti kopardı! Sergen Yalçın dayanamadı: Kenan Karaman kararı...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele devam ederken Beşiktaş'ın futbolcusu Kenan Karaman sosyal medyada gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Taraftar kıyameti kopardı! Sergen Yalçın dayanamadı: Kenan Karaman kararı...

Mücadelenin ilk yarısı 2-0 tamamlanırken Beşiktaş taraftarı Kenan Karaman'ın performansını beğenmezken sosyal medya üzerinden Karaman'a yüklendi.

Taraftar kıyameti kopardı! Sergen Yalçın dayanamadı: Kenan Karaman kararı...

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kenan Karaman'a yönelik sosyal medyada paylaşılan mesajlar trend listesine girdi.

Taraftar kıyameti kopardı! Sergen Yalçın dayanamadı: Kenan Karaman kararı...

Türkiye gündeminde ilk sırada Borussia Dormund - Beşiktaş maçı yer alırken ikinci sırada Kenan Karaman yer aldı.

Taraftar kıyameti kopardı! Sergen Yalçın dayanamadı: Kenan Karaman kararı...

SERGEN YALÇIN OYUNDAN ALDI

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da ikinci yarının başında flaş bir hamle yaptı.

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