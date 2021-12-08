Taraftar kıyameti kopardı! Sergen Yalçın dayanamadı: Kenan Karaman kararı...
Kenan Karaman gündem oldu... Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk oldu. Mücadelede kırmızı kart gören ve Dormunt karşısında peş peşe goller yiyen Beşiktaş'ta tarafar sosyal medyada Kenan Karaman'a yüklendi. İlk yarısı 2-0 tamamlanan karşılaşmada ikinci yarının başında Teknik Direktör Sergen Yalçın Kenan Karaman'ı oyun dışına aldı. İşte detaylar ve maçtan ekrana yansımayan kareler...
08.12.2021 00:27
- Son Güncelleme: 08.12.2021 01:52
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele devam ederken Beşiktaş'ın futbolcusu Kenan Karaman sosyal medyada gündem oldu.
Mücadelenin ilk yarısı 2-0 tamamlanırken Beşiktaş taraftarı Kenan Karaman'ın performansını beğenmezken sosyal medya üzerinden Karaman'a yüklendi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kenan Karaman'a yönelik sosyal medyada paylaşılan mesajlar trend listesine girdi.
Türkiye gündeminde ilk sırada Borussia Dormund - Beşiktaş maçı yer alırken ikinci sırada Kenan Karaman yer aldı.
SERGEN YALÇIN OYUNDAN ALDI
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da ikinci yarının başında flaş bir hamle yaptı.