PSG'nin yıldızı Messi ağları sarsmayı devam ediyor! Yok böyle oyun: Tarihe geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain forması ile, Club Brugge ağlarını iki kez sarsan Lionel Messi yine yıldızlaştı. Lionel Messi şampiyonlar Ligi'nde 38 farklı takıma gol atan ilk isim olarak tarihe geçti.
08.12.2021 01:08
- Son Güncelleme: 08.12.2021 01:11
Club Brugge ağlarını biri penaltıdan olmak üzere iki kez sarsan Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 38 farklı takıma gol atan ilk isim olarak tarihe geçti.