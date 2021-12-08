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Haberler Spor PSG'nin yıldızı Messi ağları sarsmayı devam ediyor! Yok böyle oyun: Tarihe geçti

PSG'nin yıldızı Messi ağları sarsmayı devam ediyor! Yok böyle oyun: Tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain forması ile, Club Brugge ağlarını iki kez sarsan Lionel Messi yine yıldızlaştı. Lionel Messi şampiyonlar Ligi'nde 38 farklı takıma gol atan ilk isim olarak tarihe geçti.

08.12.2021 01:08 - Son Güncelleme: 08.12.2021 01:11
PSG’nin yıldızı Messi ağları sarsmayı devam ediyor! Yok böyle oyun: Tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain, Club Brugge ile karşılaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
PSG’nin yıldızı Messi ağları sarsmayı devam ediyor! Yok böyle oyun: Tarihe geçti

MESSI TARİHE GEÇTİ

Fransız ekibi karşılaşmayı 4-1 kazanırken, Lionel Messi de tarihe geçti.

PSG’nin yıldızı Messi ağları sarsmayı devam ediyor! Yok böyle oyun: Tarihe geçti


Club Brugge ağlarını biri penaltıdan olmak üzere iki kez sarsan Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 38 farklı takıma gol atan ilk isim olarak tarihe geçti.

PSG’nin yıldızı Messi ağları sarsmayı devam ediyor! Yok böyle oyun: Tarihe geçti

İşte maçtan ekrana yansımayan kareler...

PSG’nin yıldızı Messi ağları sarsmayı devam ediyor! Yok böyle oyun: Tarihe geçti
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