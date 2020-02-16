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Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, Galatasaray maçını kaybederse Ersun Yanal gider
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, Galatasaray maçını kaybederse Ersun Yanal gider
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, "Fenerbahçe, Galatasaray maçını kaybederse Ersun Hoca falan gider." dedi.
16.02.2020 00:33
- Son Güncelleme: 16.02.2020 00:34
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ankara ekibi 2-1 kazandı.
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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Lobzhanizde ve 75. dakikada Gerson Rodrigues kaydederken, Fenerbahçe'nin tek sayısı 90+6. dakikada Serdar Aziz'den geldi.
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunurken, Vedat Muriç'in penaltı beklediği pozisyonu da yorumladı.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN DEĞERLENDİRMELERİ
"Fenerbahçe sol beksiz oynamaya devam ediyor, Deniz Türüç'ten de sol bek olmaz."
"Sadece Galatasaray maçına endeksli değil hayat. Galatasaray rekabetine baktığın zaman, son dönemde yenilmiyorsun, kazanıyorsun genelde ama son 5 senede rakibin daha fazla şampiyonluğu var. Sen hiç olmamışsın."