'Tanrı'ya sormam lazım' dedi, sonra transfer yattı! Yok böylesi
Süper Lig'de ara transfer dönemi başladı... Her transfer döneminde olduğu gibi taraftarlar bir beklenti içerisine giriyor. Taraftarı oldukları takımların eksikleri bir yana, bir yıldızın kadroya dahil olması da isteniyor... Kulüpler buna göre transfer çalışmalarını yürütüyor, hali hazırda olan oyuncuları ile yollarını ayırıyor veya yeni futbolcuları kadrosuna katıyor. Oldukça meşakatli bir süreç. Ancak gelin görün ki bu süreç saçma sapan sebeplerden ötürü tek çırpıda heba olabiliyor. Tıpkı birazdan göreceğiniz gibi. Okuyacaklarınıza çok şaşıracaksınız.
Futbolda transfer dönemi taraftarların en çok sevdiği dönemlerin başında geliyor. Takımlarına istedikleri yıldızı görmek isteyen taraftarlar için takımlar kollarını sıvayıp harekete geçiyor. Bazı isimlerle anlaşma noktasına gelinse de bazı sebepler transferi iptal ettiriyor. İşte dünyanın en ilginç transfer iptal sebepleri
ROBERT LEWANDOWSKI - YANARDAĞ PATLADI
Avrupa'nın en önemli golcülerinden biri olan Lewandowski, 2010 yazında Lech Poznan'dan Blackburn'e transfer olacak iken İzlanda'da Eyjafjallajokul yanardağı patladı ve Avrupa'da tüm uçuşlar iptal oldu. Lewandowski, İngiltere'ye gitmeyi beklerken araya giren Dortmund bu transferi bitirdi.
LOIC REMY - RÜZGAR KURBANI
Premier Lig ekibi Leicester City, 2015-16 sezonu ara transfer döneminde Chelsea ile Remy'yi kiralamak için anlaşmaya varmıştı. Bu saatlerde ülkesi Fransa'nın Lyon kentinde olan Remy'yi, sağlık kontrolü için İngiltere'ye götürecek uçak, İngiltere'deki yoğun rüzgar nedeniyle kalkamadı. Leicester City Remy için Lyon'a helikopter göndermek istedi ancak rüzgar buna engel oldu ve transfer gerçekleşmedi.
ZLATAN IBRAHIMOVIC - 'DENEYECEĞİZ' LAFINI DUYUNCA
2000 yılında Malmö'de forma giyerken Arsenal'den transfer teklifi alan Ibrahimovic, "Önce deneyeceğiz" sözünü duyunca bu transferden vazgeçti. Ibrahimovic bu durumu şöyle anlatıyor; "Arsenal bana ünlü kırmızı formalarını verdi ve ismim ile birlikte 9 numara vardı. Benim için fantastik bir andı. Arsenal muhteşem bir kulüptü. Ardından Arsenal'e transfer olmam için beni ikna edeceklerini bekliyordum ama onlar "Deneyeceğiz" dediler. Buna inanamadım ve reddettim."