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Galatasaray'dan flaş Arda Turan açıklaması! Yönetim kararını verdi

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar, dünya yıldızlarını da gündemine almaya başladı. Sarı-kırmızılıların transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte bombaları bir bir patlatmaya hazırlanan sarı kırmızılılarda eski futbolcusu Arda Turan transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Mustafa Cengiz de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

03.01.2020 21:16 - Son Güncelleme: 03.01.2020 21:18
Galatasaray'dan flaş Arda Turan açıklaması! Yönetim kararını verdi

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına iyi bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray'da gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Teknik direktör Fatih Terim takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, sarı-kırmızılı kurmaylar girişimlere başlamıştı.

Galatasaray'dan flaş Arda Turan açıklaması! Yönetim kararını verdi

Sezonun ilk devresinde Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla taraftarını üzen sarı-kırmızılılar, silbaştan bir kadroyla yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Galatasaray'dan flaş Arda Turan açıklaması! Yönetim kararını verdi

Süper Lig'de lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde olan Aslan, yenilenmiş kadrosuyla coşkulu bir giriş yapıp son iki sezonki başarısını tekrarlamayı amaçlıyor.

Galatasaray'dan flaş Arda Turan açıklaması! Yönetim kararını verdi

Teknik direktör Fatih Terim, hemen her konuşmasında ocak ayını işaret etmiş ve takıma yapılacak olan ciddi değişimin sinyallerini vermişti.

Galatasaray'dan flaş Arda Turan açıklaması! Yönetim kararını verdi

Transfer listesindeki yıldızlarla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başlamıştı.

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