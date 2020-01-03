Galatasaray'dan flaş Arda Turan açıklaması! Yönetim kararını verdi
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar, dünya yıldızlarını da gündemine almaya başladı. Sarı-kırmızılıların transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte bombaları bir bir patlatmaya hazırlanan sarı kırmızılılarda eski futbolcusu Arda Turan transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Mustafa Cengiz de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
03.01.2020 21:16
- Son Güncelleme: 03.01.2020 21:18
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