Galatasaray transferde gaza bastı! İşte Aslan'ın yeni golcüsü...

Galatasaray, Süper Lig'in 17. ve kapanış haftasında Antalyaspor'u evinde 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Teknik Direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, bu karşılaşmanın ardından ara transfer toplandı ve eksik bölgeleri tespit ederek yerlerine gelecek yeni isimleri belirledi.