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Galatasaray transferde gaza bastı! İşte Aslan'ın yeni golcüsü...

Aslan ara transfer dönemi için harıl harıl çalışıyor. Süper Lig'in son maçında Antalyaspor karşısında 5-0'lık galibiyet alan Galatasaray'da ilk hedef eksik mevkiiler. Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdürrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde planlarını yapan Cimbom, bir çok isimle imza aşamasına geldi. İşte Fotomaç'ın o haberi.

03.01.2020 16:19 - Son Güncelleme: 03.01.2020 16:47
Galatasaray transferde gaza bastı! İşte yeni Aslan'ın yeni golcüsü...

Galatasaray, Süper Lig'in 17. ve kapanış haftasında Antalyaspor'u evinde 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Teknik Direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, bu karşılaşmanın ardından ara transfer toplandı ve eksik bölgeleri tespit ederek yerlerine gelecek yeni isimleri belirledi.

Galatasaray transferde gaza bastı! İşte yeni Aslan'ın yeni golcüsü...

Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'e verdiği raporda özellikle "Başarıya aç oyuncuları" kadrosunda görmek istediği ve menajer zorlamalarından ziyade kendi istediği oyuncularla anlaşılması gerektiğini ifade etti..

Galatasaray transferde gaza bastı! İşte yeni Aslan'ın yeni golcüsü...

Bu hususta Galatasaray'da gündeme gelen isimler şu şekilde yer aldı;

ANDONE YERİNE OKAKA

Teknik direktör Fatih Terim'in, şok sakatlığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Florin Andone'nin sözleşmesinin dondurulmasını ve bu oyuncunun yerine Udinese'de oynayan Okaka'nın kiralanmasını istediği öğrenildi.

Galatasaray transferde gaza bastı! İşte yeni Aslan'ın yeni golcüsü...

Udinese'de mutsuz olduğu öğrenilen Okaka'nın Galatasaray'ın ilgisinden haberdar olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği ortaya çıktı. Bu oyuncu için kiralama teklifi yapılacak..

Galatasaray transferde gaza bastı! İşte yeni Aslan'ın yeni golcüsü...

UMUT EL YAKTI

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına daha güçlü girmeyi hedefleyen Galatasaray'da Fatih Terim'in talebi doğrultusunda sol bek takviyesi için gündeme gelen ilk isim Umut Meraş'tı. Ancak başarılı oyuncuyu kiralamak istemeyen Le Havre 10 milyon euro isteyince görüşmeler dondu.

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