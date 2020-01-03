Galatasaray transferde gaza bastı! İşte Aslan'ın yeni golcüsü...
Aslan ara transfer dönemi için harıl harıl çalışıyor. Süper Lig'in son maçında Antalyaspor karşısında 5-0'lık galibiyet alan Galatasaray'da ilk hedef eksik mevkiiler. Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdürrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde planlarını yapan Cimbom, bir çok isimle imza aşamasına geldi. İşte Fotomaç'ın o haberi.
Galatasaray, Süper Lig'in 17. ve kapanış haftasında Antalyaspor'u evinde 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Teknik Direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, bu karşılaşmanın ardından ara transfer toplandı ve eksik bölgeleri tespit ederek yerlerine gelecek yeni isimleri belirledi.
Bu hususta Galatasaray'da gündeme gelen isimler şu şekilde yer aldı;
ANDONE YERİNE OKAKA
Teknik direktör Fatih Terim'in, şok sakatlığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Florin Andone'nin sözleşmesinin dondurulmasını ve bu oyuncunun yerine Udinese'de oynayan Okaka'nın kiralanmasını istediği öğrenildi.