TALISCA UÇAK CANLI TAKİP ���️🚨 Flightradar24 Talisca İstanbul’a saat kaçta inecek? Son dakika Fenerbahçe duyurdu

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ATAĞI

Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler şimdi de hücum hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Gelen kulis bilgilerine göre Talisca ile yapılan 1.5 yıllık anlaşma tamamlanmış durumda. Kulüp tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, transferin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.