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TALISCA UÇAK CANLI TAKİP ✈️🚨 Flightradar24 Talisca İstanbul'a saat kaçta inecek? Son dakika Fenerbahçe duyurdu

Son dakika Fenerbahöçe transfer haberi ile taraftarlar Anderson Talisca'nın İstanbul'a gelişini bekliyor. Fenerbahçe'nin ara transfer bombasını patlatmasıyla Talisca'yı bekleyen taraftarlar konu hakkında araştırmaları hızlandırdı. Yıldız futbolcunun özel jetle saat Atatürk Havalimanı'na ineceği açıklandı. Taraftarlar, Talisca'nın uçağını Flightradar24 üzerinden anlık olarak takip etmeye başladı.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 18:23 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 18:23
TALISCA UÇAK CANLI TAKİP ✈️🚨 Flightradar24 Talisca İstanbul’a saat kaçta inecek? Son dakika Fenerbahçe duyurdu

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Talisca, İstanbul'a doğru yola çıktı! Saat 20.45'te Atatürk Havalimanı'na iniş yapması beklenen Talisca'nın transferiyle ilgili gelişmeler anbean takip ediliyor. Taraftarlar, özel jetin uçuş kodunu öğrenmek ve rotayı izlemek için gözlerini uçak takip platformuna çevirdi.

TALISCA UÇAK CANLI TAKİP ✈️🚨 Flightradar24 Talisca İstanbul’a saat kaçta inecek? Son dakika Fenerbahçe duyurdu

TALISCA'NIN UÇAĞI YOLA ÇIKTI! FLIGHTRADAR24 İLE CANLI TAKİP ✈️🚨

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki yıldız futbolcu Anderson Talisca'nın İstanbul'a gelişine dair detaylar netleşiyor. Suudi Arabistan'dan özel jetle hareket eden AXY295W kodlu uçak, Riyad'dan (RUH) kalkarak İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru yol alıyor. Uçağın tahmini iniş saati 20.58 olarak açıklandı.

TALISCA UÇAK CANLI TAKİP ✈️🚨 Flightradar24 Talisca İstanbul’a saat kaçta inecek? Son dakika Fenerbahçe duyurdu

Canlı radar görüntülerine göre, Talisca'nın uçağı Türkiye'ye yaklaşırken rotasını takip eden taraftarlar heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Flightradar24 ve AirNav Radar üzerinden uçağın kalkış noktası, rotası ve iniş saati anlık olarak izlenebiliyor.

Fotoğraf: Talisca'nın uçuş kartı

TALISCA UÇAK CANLI TAKİP ✈️🚨 Flightradar24 Talisca İstanbul’a saat kaçta inecek? Son dakika Fenerbahçe duyurdu

TALİSCA'NIN İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'dan özel bir jet göndererek transfer sürecini hızlandırdığı belirtiliyor. Talisca'nın uçağının bugün (27 Ocak 2025) İstanbul'a iniş yapması bekleniyor. Açıklanan bilgilere göre, yıldız futbolcunun uçağı Atatürk Havalimanı'na saat 20.45'te iniş gerçekleştirecek. Fenerbahçeli taraftarların havalimanında Talisca için karşılama töreni düzenleyeceği öğrenildi.

TALISCA UÇAK CANLI TAKİP ✈️🚨 Flightradar24 Talisca İstanbul’a saat kaçta inecek? Son dakika Fenerbahçe duyurdu

Fotoğraf: Talisca'nın bindiği özel uçak

TALISCA UÇAK CANLI TAKİP ✈️🚨 Flightradar24 Talisca İstanbul’a saat kaçta inecek? Son dakika Fenerbahçe duyurdu

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ATAĞI

Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler şimdi de hücum hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Gelen kulis bilgilerine göre Talisca ile yapılan 1.5 yıllık anlaşma tamamlanmış durumda. Kulüp tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, transferin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

TALISCA UÇAK CANLI TAKİP ✈️🚨 Flightradar24 Talisca İstanbul’a saat kaçta inecek? Son dakika Fenerbahçe duyurdu

TALİSCA'NIN FENERBAHÇE'YE KATKISI NE OLACAK?

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de unutulmaz performanslara imza atan Anderson Talisca, Türkiye'ye dönerek yeniden Süper Lig'de sahne alacak gibi görünüyor. Talisca'nın hücum gücüne büyük katkı sağlayacağı ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki iddiasını daha da güçlendireceği düşünülüyor.

TALISCA UÇAK CANLI TAKİP ✈️🚨 Flightradar24 Talisca İstanbul’a saat kaçta inecek? Son dakika Fenerbahçe duyurdu

Talisca'nın İstanbul'a inişine ilişkin yeni gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe bu haberimiz güncellenecektir. Fenerbahçe taraftarları, yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişiyle ilgili tüm detayları buradan takip edebilir.

TALISCA UÇAK CANLI TAKİP ✈️🚨 Flightradar24 Talisca İstanbul’a saat kaçta inecek? Son dakika Fenerbahçe duyurdu

🔴📱TALISCA'NIN UÇAĞINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ 🕢✈

TALISCA UÇAK CANLI TAKİP ✈️🚨 Flightradar24 Talisca İstanbul’a saat kaçta inecek? Son dakika Fenerbahçe duyurdu

UÇUŞ KODU: AXY295W

TALISCA UÇAK CANLI TAKİP ���️🚨 Flightradar24 Talisca İstanbul’a saat kaçta inecek? Son dakika Fenerbahçe duyurdu

Fotoğraflar AirNav Radar üzerinden alınmıştır.