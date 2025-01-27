TALISCA UÇAK CANLI TAKİP ���️🚨 Flightradar24 Talisca İstanbul’a saat kaçta inecek? Son dakika Fenerbahçe duyurdu

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Talisca, İstanbul'a doğru yola çıktı! Saat 20.45'te Atatürk Havalimanı'na iniş yapması beklenen Talisca'nın transferiyle ilgili gelişmeler anbean takip ediliyor. Taraftarlar, özel jetin uçuş kodunu öğrenmek ve rotayı izlemek için gözlerini uçak takip platformuna çevirdi.
TALISCA'NIN UÇAĞI YOLA ÇIKTI! FLIGHTRADAR24 İLE CANLI TAKİP ✈️🚨
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki yıldız futbolcu Anderson Talisca'nın İstanbul'a gelişine dair detaylar netleşiyor. Suudi Arabistan'dan özel jetle hareket eden AXY295W kodlu uçak, Riyad'dan (RUH) kalkarak İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru yol alıyor. Uçağın tahmini iniş saati 20.58 olarak açıklandı.
Canlı radar görüntülerine göre, Talisca'nın uçağı Türkiye'ye yaklaşırken rotasını takip eden taraftarlar heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Flightradar24 ve AirNav Radar üzerinden uçağın kalkış noktası, rotası ve iniş saati anlık olarak izlenebiliyor.
Fotoğraf: Talisca'nın uçuş kartı
TALİSCA'NIN İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'dan özel bir jet göndererek transfer sürecini hızlandırdığı belirtiliyor. Talisca'nın uçağının bugün (27 Ocak 2025) İstanbul'a iniş yapması bekleniyor. Açıklanan bilgilere göre, yıldız futbolcunun uçağı Atatürk Havalimanı'na saat 20.45'te iniş gerçekleştirecek. Fenerbahçeli taraftarların havalimanında Talisca için karşılama töreni düzenleyeceği öğrenildi.
Fotoğraf: Talisca'nın bindiği özel uçak
FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ATAĞI
Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler şimdi de hücum hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Gelen kulis bilgilerine göre Talisca ile yapılan 1.5 yıllık anlaşma tamamlanmış durumda. Kulüp tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, transferin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.
TALİSCA'NIN FENERBAHÇE'YE KATKISI NE OLACAK?
Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de unutulmaz performanslara imza atan Anderson Talisca, Türkiye'ye dönerek yeniden Süper Lig'de sahne alacak gibi görünüyor. Talisca'nın hücum gücüne büyük katkı sağlayacağı ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki iddiasını daha da güçlendireceği düşünülüyor.
Talisca'nın İstanbul'a inişine ilişkin yeni gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe bu haberimiz güncellenecektir. Fenerbahçe taraftarları, yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişiyle ilgili tüm detayları buradan takip edebilir.
UÇUŞ KODU: AXY295W