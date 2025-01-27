Spor yazarları 3-2 biten Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirdi

Bir büyük hata daha var; Oğuz iyi bir kanat forveti ama 3-4-1-2 düzeninin orta kenarında yapısı itibarıyla başarılı olamaz. Hiç karşı kale tehdit edilemedi. Tek yarım pozisyon devrenin son saniyesinde geldi. En büyük şans, devrenin tek farklı skor dezavantajıyla bitmesiydi. İkinci yarı değişikliklerle başladı. Çok erken bir şans golü umut verdi. Kısa süre sonra En-Nesyri'den mükemmel bir kafa golü geldi. Hemen sonrasında da Oğuz sağ çaprazdan bir füze çıkardı. Buna rağmen maçın sonu fark bire indikten sonra sıkıntılarla geçti. Bunun en önemli nedeni, yine Mourinho'ydu. Bir santrforu çıkarıp ortaya Mert Hakan takviyesi yapmayı düşünmedi. O kritik son dakikalarda yeni stoper Carlos'u da ilk defa sahaya sürdü.



Gelelim genel gözlemlerime; Amrabat, çabukluğunu kaybetmiş durumda. Maximin kısa süreli kondisyona sahip ama dribblingleriyle takıma hareket getiriyor. En-Nesyri önemli santrfor. Ama ne yazık ki medyanın bir bölümü 'En-Nesyri iyi santrfor değil' diyor. Bunu diyenler günümüz futbolunun ilkelerine fiziksel açıdan tamamen ters kutup teşkil eden Tadic'i methediyorlar. Küme düşmüş bir takım 10 kişi kalmışken iki golün asistini yaptı diye Tadic göklere çıkarıldı.

AHMET ÇAKAR - ATİLLA KARAOĞLAN KÖTÜ DEĞİLDİ Son yılların en tuhaf maçını izledik… Göztepe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Hatta birkaç gol bulabilirdi, sahada Fenerbahçe diye bir takım yoktu. Devre arasında kime sorarlarsa sorsunlar, bırakın Fenerbahçe bu maçı nasıl kazanacağı, 'puanı bile zor alır' derlerken, ikinci yarı bir başladı ki 9 dakikada gelen 3 gol ve o kötü oynayan Fenerbahçe şahlanıp, ikisi En- Nesyri'den, biri Oğuz Aydın'dan olmak üzere 3 gol buldu. Camia 'Ohhh maç koptu' derken sahneye yine Göztepe çıktı. Son yarım saat kala Göztepe vardı. Bitime 10 dakika kala Göztepe ikinci golü buldu, ardından da son düdüğe kadar maç Fenerbahçe için kabir azabı gibi geçti.

En-Nesyri maçın kurtulmasında belki de başrolü oynayan adam oldu. Göztepe defansının büyük hatasıyla En-Nesyri, önünde bulduğu topla önce beraberliği, sonra da kafayla 90'a attığı golle galibiyeti getirdi. Mourinho için söyleyecek çok şey var. 3'lü defansla bir şey yapamayan Fenerbahçe 4'lüye geçip daha üretken, daha fazla pozisyon bulan bir takım haline geldi.

Sonuçta Fenerbahçe sırat köprüsünde yürür gibi oynuyor. Kaybedeceği bir puan bile onları şampiyonluk yarışının dışına itecek. Hakem Atilla Karaoğlan birkaç kart ve bazı faul hataları dışında kötü maç yönetti diyemem.