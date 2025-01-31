Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Ajax'a 2-1'lik skorla yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyete rağmen ilk 24 takım arasına kaldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.
EVREN TURHAN- Okan hocaya yazar!
Galatasaray Avrupa Ligi'ne kazanmak için çıktı. Sol tarafta Berkan'ı oynattı Okan hoca, Jakobs'un yokluğunda. Sara takıma geri döndü. Galatasaray oyunun temposunu bir türlü yükseltemedi. Özellikle ilk yarıda etkili olamadı. Mertens ve Yunus kötü oynadılar. Yunus haftalardır bu görüntüde. Mertens bu tempoları kaldıracak durumda değil. Her şey Osimhen'e bağlı. Galatasaray 'ın ikinci bir planı yok. Barış mücadele ediyor. Sara takımın en etkili oyuncularından. İş sadece duran toplara kalmış! İki pozisyon yakaladı Galatasaray Osimhen'le... Ama bir türlü başarılı olamadı.
Galatasaray bitiricilikte sıkıntılar yaşıyor. Galatasaray basit goller yiyor. Bu tip golleri yersen maçı çevirmen zora giriyor. İkinci yarıda Okan hoca yine Yunus'la başladı. O kadar kötü ki, oyun içerisinde hiç yoktu. Sakatlandı ve 10 kişi oynadı takım! O sırada ikinci golü yedi G.Saray. Yunus ve Mertens 45'te çıkmalıydı. İkinci yarıda da pozisyonlar buldu Galatasaray ama son vuruşlar yetersiz kaldı. Bekler çok kötü. O konuda sıkıntı yaşıyor G.Saray. Bu maçta G.Saray'ın daha coşkulu oynaması gerekiyordu. 2-0'dan sonra Ajax tempoyu düşürdü. Bu skor ve maç Okan hocaya yazar! Bazı oyuncuların limiti doldu.
BÜLENT TİMURLENK- Bitmeyen kavga!
Galatasaray'ın memleket sınırları içinde iyi bir teknik direktörü var. Kazandığı iki şampiyonluk, altı puan farkla oturduğu liderlik koltuğu. Avrupa'da ise hâlâ rüşdünü ispat edememiş, Sparta Prag ve Young Boys faciaları sonrasında bu sezon Avrupa Ligi'nde de zayıf rakiplere verdiği puanlarla işini son maça bırakmış bir teknik adam… Galatasaray'ın hastaneden yeni çıkmış bir başkanı var. Kendisi eleştiri dışı bugünlerde, malum insanlık. Bir de futbol şubesinden sorumlu yöneticisi var: İbrahim Hatipoğlu. Arası iyiymiş gibi göründüğü ama gram sevmediği transferleri her zaman olduğu gibi eline yüzüne bulaştıran sportif direktör istifa ettiğinde sırtını Türk bir menajere dayayan Hatipoğlu. "Ben eski gazeteciyim, muhabirleri lehinize yazdırırım" diyen menajerin listesiyle yola çıkan İbrahim Hatipoğlu… Erden Timur'un boşluğu dolmayınca devreye giren ve Hatipoğlu'nun hasım bellediği Abdullah Kavukçu ve dün Ajax maçı öncesinde Morata-Pavlovic sesleri.
Galatasaray dün Amsterdam'da namağlup unvanını da bırakıp ilk 8 dışında kaldı. Bilbao pastası önünde pişkin pişkin poz veren İbrahim Hatipoğlu, onunla yola devam edenler, onların karşısında kendilerine başka yol çizenler. Galatasaray dün çok hücum edermiş gibi göründüğü, Mertens'in bir maç daha, kontrat kaygılı Yunus da yine ortalıkta görünmediği, Berkan'ın sol bek başladığı 90 dakikayı kaybetti. Fazlası ise, Torreira, Osimhen ve Davinson play-off ilk maçında cezalı… Kendi içinde kavgası bitmeyenin dışarıda kazanacak savaşı yoktur. Buyurun birbirinizi yemeye devam edin…
LEVENT TÜZEMEN- Umarım bu yenilgi ders olur!
Eline geçen fırsatları elinin tersi ile itersen sonucuna katlanırsın. Ajax önünde alınan yenilgi umarım G.Saray için çok büyük ders olur, Okan Buruk'un ayakları yere basar, hayal dünyasından çıkar. Rigas ve Dinamo Kiev önünde eline geçirdiğin gövdeli skorları koruyamazsan ve ilk 8 şansını düşlerken bir mağlubiyet ile hem yenilmezliğini kaybedip hem de gerilere düşersen Avrupa kupalarında başarılı oldum diyemezsin.
Eğer bir takımın sağ beki kulübede oturuyorsa, sol bek olarak alınan Jakobs en kritik maç öncesi 'ağrılarım var' diyerek tribüne çıkıyorsa ve bu iki oyuncu yerine Kaan sağ bek Berkan sol bek oynuyorsa G.Saray'ın kaybetmesi çok normal. Okan Buruk haftalardır "Ben oyuncularıma güveniyorum. Şu maçı kazanacağız, şu maçı kaybetmeyiz" diye demeçler verdi. Oysa G.Saray'ın haftalardır fizik gücü aşağılarda geziniyor, Yunus ve Barış Alper çok maç oynadıkları için sezon başı performanslarını aratıyorlar. Ajax önünde de şuursuz baskılar kuran, final vuruşlarını yorgunluktan bitiremeyen bir G.Saray izledik. Ayakta kalan tek oyuncu Sara oldu.
Gol aradı, etkili ortalar yaptı, final pasları verdi ama arkadaşlarının coşkulu oynamasını sağlayamadı. Bir suçlu da G.Saray transferlerini yöneten insanlardır. Çünkü takım sağ bek, kanat oyuncuları, santrfor, stoper istiyorum diye bağırıyor. Jakobs'un haline bakılırsa sol bek de alırlar mı acaba? Amsterdam'da gerçeklerle yüzleşen Okan Buruk takımını önce zihinsel sonra mental ardından da fizik olarak lige hazırlamalı. Transfer uçakları da inmeye başlamalı. Çünkü bu G.Saray'ın dar kadro yapısı ile 6 puan önde olmasına rağmen lig yarışı da zora girer.
AHMET ÇAKAR- UTANIN
Galatasaray, Ajax'a yenilebilir. Bu gayet doğal bir sonuç ama genel tablo rezillik, utanın. Osimhen, Mertens, Torreira, Sanchez gibi adamların varsa o Rigas'ı, Kiev'i yeneceksin. Daha bunları yenemiyorsun bundan sonraki muhtemel rakiplerinden AZ Alkmaar ve Midtjylland'ı nasıl yeneceksin? Bu iki takım Rigas ve Kiev'den daha iyi. Benim şöyle bir düşüncem var bence Okan Buruk'un asıl planı Eyüpspor'u alaşağı etmek istiyor. Arda Turan'ın yıldızını parlatmak istemiyor, düşüşünü gözlüyor. Çünkü koltuğu için en büyük tehlike Arda Turan. Bir tane muhabir çıksın böyle bir şey sorsun bakalım. Niye Ahmed Kutucu ve Berke Özer'i istiyorsun? Bunlar Milli Takım'da oynayan, bulunmaz hint kumaşı mı?
Galatasaraylı oyuncular havaya girmiş. Berkan ve Yunus özellikle. Aldırdığınız 10 milyon Euro'luk Jelert'de hiçbir şey yok. Baş sorumlusu Okan Buruk'tur. Çıkıp hesap verecek. Galatasaray'ı alıştırmayacaksınız böyle vasat durumlara. Benim bildiğim Galatasaray böyle takım değildi. En kötü zamanında bile Barcelona'yla orada berabere kaldılar, evinde tek farkla yenildiler. Dünya kadar transfer yap, sağ-sol bekin yok. Kenardaki adamların ismini kimse bilmiyor bile. Bunların hepsi plansızlık.