

LEVENT TÜZEMEN- Umarım bu yenilgi ders olur!

Eline geçen fırsatları elinin tersi ile itersen sonucuna katlanırsın. Ajax önünde alınan yenilgi umarım G.Saray için çok büyük ders olur, Okan Buruk'un ayakları yere basar, hayal dünyasından çıkar. Rigas ve Dinamo Kiev önünde eline geçirdiğin gövdeli skorları koruyamazsan ve ilk 8 şansını düşlerken bir mağlubiyet ile hem yenilmezliğini kaybedip hem de gerilere düşersen Avrupa kupalarında başarılı oldum diyemezsin.

Eğer bir takımın sağ beki kulübede oturuyorsa, sol bek olarak alınan Jakobs en kritik maç öncesi 'ağrılarım var' diyerek tribüne çıkıyorsa ve bu iki oyuncu yerine Kaan sağ bek Berkan sol bek oynuyorsa G.Saray'ın kaybetmesi çok normal. Okan Buruk haftalardır "Ben oyuncularıma güveniyorum. Şu maçı kazanacağız, şu maçı kaybetmeyiz" diye demeçler verdi. Oysa G.Saray'ın haftalardır fizik gücü aşağılarda geziniyor, Yunus ve Barış Alper çok maç oynadıkları için sezon başı performanslarını aratıyorlar. Ajax önünde de şuursuz baskılar kuran, final vuruşlarını yorgunluktan bitiremeyen bir G.Saray izledik. Ayakta kalan tek oyuncu Sara oldu.

Gol aradı, etkili ortalar yaptı, final pasları verdi ama arkadaşlarının coşkulu oynamasını sağlayamadı. Bir suçlu da G.Saray transferlerini yöneten insanlardır. Çünkü takım sağ bek, kanat oyuncuları, santrfor, stoper istiyorum diye bağırıyor. Jakobs'un haline bakılırsa sol bek de alırlar mı acaba? Amsterdam'da gerçeklerle yüzleşen Okan Buruk takımını önce zihinsel sonra mental ardından da fizik olarak lige hazırlamalı. Transfer uçakları da inmeye başlamalı. Çünkü bu G.Saray'ın dar kadro yapısı ile 6 puan önde olmasına rağmen lig yarışı da zora girer.

AHMET ÇAKAR- UTANIN

Galatasaray, Ajax'a yenilebilir. Bu gayet doğal bir sonuç ama genel tablo rezillik, utanın. Osimhen, Mertens, Torreira, Sanchez gibi adamların varsa o Rigas'ı, Kiev'i yeneceksin. Daha bunları yenemiyorsun bundan sonraki muhtemel rakiplerinden AZ Alkmaar ve Midtjylland'ı nasıl yeneceksin? Bu iki takım Rigas ve Kiev'den daha iyi. Benim şöyle bir düşüncem var bence Okan Buruk'un asıl planı Eyüpspor'u alaşağı etmek istiyor. Arda Turan'ın yıldızını parlatmak istemiyor, düşüşünü gözlüyor. Çünkü koltuğu için en büyük tehlike Arda Turan. Bir tane muhabir çıksın böyle bir şey sorsun bakalım. Niye Ahmed Kutucu ve Berke Özer'i istiyorsun? Bunlar Milli Takım'da oynayan, bulunmaz hint kumaşı mı?