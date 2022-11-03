Vav TV İzle
Haberler Spor Talisca gerçeği! Beşiktaş için 'FEDA' diyecek mi

Talisca gerçeği! Beşiktaş için 'FEDA' diyecek mi

Beşiktaş için Talisca sesleri yükselmeye başladı. Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından gözler aynı zamanda ara transfere de çevrildi. Siyah-beyazlıların, Al Nassr'da forma giyen eski yıldızı Anderson Talisca'yı yeniden kadrosuna katmayı düşündüğü gündeme geldi. Yıldız oyuncunun transfer durumu ile ilgili son ve çarpıcı detaylara Takvim.com.tr ulaştı.

Emrah Karalinç
Özel haber
takvim.com.tr
03.11.2022 11:03 - Son Güncelleme: 03.11.2022 11:03
Talisca gerçeği! Beşiktaş için ’FEDA’ diyecek mi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından gözler aynı zamanda ara transfere de çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Talisca gerçeği! Beşiktaş için ’FEDA’ diyecek mi

Siyah-beyazlıların, Al Nassr'da forma giyen eski yıldızı Anderson Talisca'yı yeniden kadrosuna katmayı düşündüğü gündeme geldi. Yıldız oyuncunun transfer durumu ile ilgili son ve çarpıcı detaylara TAKVİM ulaştı.

Talisca gerçeği! Beşiktaş için ’FEDA’ diyecek mi

BREZİLYA'DAN TALISCA ELEŞTİRİSİ

Al Nassr ekibinde yıllık yaklaşık 7 milyon euro kazanan Anderson Talisca, performans olarak memnun olsa da kariyeri açısından geriye gitmiş durumda. Brezilya basını, 'Anderson Talisca cebini doldurdu ama şöhretini kaybediyor' yorumunu yaptı.

Talisca gerçeği! Beşiktaş için ’FEDA’ diyecek mi

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ BİR TEKLİF VAR MI?

Şenol Güneş'i teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş'ın, yeniden gündem gelen Anderson Talisca'nın transferi adına henüz resmi bir girişimde bulunmadığı fakat; yeni şartları araştırma hazırlığında olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Anderson Talisca'nın mevcut maliyetini yüksek buluyor.

Talisca gerçeği! Beşiktaş için ’FEDA’ diyecek mi

TAVAN FİYAT 3 MİLYON EURO

Beşiktaş Kulübü, takımdaki dengeleri de gözeterek 3 milyon euro bandını aşmayı da düşünmüyor. Talisca'nın Beşiktaş'a transfer olması için 'FEDA' demesi gerekecek. Bu durum da transferi ciddi anlamda zora sokan etkenlerden biri.

SON DAKİKA