Talisca gerçeği! Beşiktaş için 'FEDA' diyecek mi
Beşiktaş için Talisca sesleri yükselmeye başladı. Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından gözler aynı zamanda ara transfere de çevrildi. Siyah-beyazlıların, Al Nassr'da forma giyen eski yıldızı Anderson Talisca'yı yeniden kadrosuna katmayı düşündüğü gündeme geldi. Yıldız oyuncunun transfer durumu ile ilgili son ve çarpıcı detaylara Takvim.com.tr ulaştı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından gözler aynı zamanda ara transfere de çevrildi.
Siyah-beyazlıların, Al Nassr'da forma giyen eski yıldızı Anderson Talisca'yı yeniden kadrosuna katmayı düşündüğü gündeme geldi. Yıldız oyuncunun transfer durumu ile ilgili son ve çarpıcı detaylara TAKVİM ulaştı.
BREZİLYA'DAN TALISCA ELEŞTİRİSİ
Al Nassr ekibinde yıllık yaklaşık 7 milyon euro kazanan Anderson Talisca, performans olarak memnun olsa da kariyeri açısından geriye gitmiş durumda. Brezilya basını, 'Anderson Talisca cebini doldurdu ama şöhretini kaybediyor' yorumunu yaptı.
BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ BİR TEKLİF VAR MI?
Şenol Güneş'i teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş'ın, yeniden gündem gelen Anderson Talisca'nın transferi adına henüz resmi bir girişimde bulunmadığı fakat; yeni şartları araştırma hazırlığında olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Anderson Talisca'nın mevcut maliyetini yüksek buluyor.