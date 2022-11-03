Talisca gerçeği! Beşiktaş için ’FEDA’ diyecek mi

TAVAN FİYAT 3 MİLYON EURO

Beşiktaş Kulübü, takımdaki dengeleri de gözeterek 3 milyon euro bandını aşmayı da düşünmüyor. Talisca'nın Beşiktaş'a transfer olması için 'FEDA' demesi gerekecek. Bu durum da transferi ciddi anlamda zora sokan etkenlerden biri.