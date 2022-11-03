Real Madrid, Milan ve Benfica gol olup yağdı, Chelsea gruptan lider çıktı! Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya adını yazdıranlar belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde E,F,G ve H Grubu'nda oynanan 8 karşılaşmanın ardından grup aşaması sona erdi. Benfica ve Milan gol olup yağarken, Chelsea lider çıkmayı başardı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya çıkan çıkan takımlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı sona erdi. Grubu lider tamamlamak için sahasında Celtic'i konuk eden Real Madrid sahadan 5-1 galip ayrıldı. Madrid'e galibiyeti getiren goller Luca Modric, Rodrygo, Asensio, Vinicius ve Valverde kaydetti. Celtic'in tek golü Jota'dan geldi. Bu sonucun ardından Real Madrid 13 puanla gruptan lider çıkarken, Celtic 2 puanda kaldı ve Avrupa'ya veda etti.
BENFICA ŞOV YAPTI
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Benfica deplasmanda Maccabi Haifa'yı 6-1'le geçti. Portekiz ekibinin gollerini Ramos, Musa, Rafa Silva, Grimaldo, Araujo ve Joao Mario kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü Chery'den geldi. Bu sonucun ardından Benfica 14 puanla grubu lider tamamladı.
MİLAN 4 FARKLA GEÇTİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupta ikinci takımı belli edecek karşılaşmada Milan sahasında Salzburg'u 4-0 mağlup etti. İtalyan ekibinin gollerini Giroud (2), Krunic ve Messias kaydetti. Bu sonucun ardından Milan puanını 10 yaptı ve grubu 2. sırada tamamladı. Salzburg ise 6 puanda kaldı ve Avrupa Ligi'ne katılacak.
M.CİTY GERİDEN GELDİ
Gruptan çıkmayı daha önceki hafta kesinleştiren Manchester City, sahasında İspanyol Sevilla'yı 52'de Lewis ile 73'te Julian Alvarez ve 83'te Mahrez'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Sevilla'nın tek golünü ise 31'de Rafa Mir kaydetti Bu sonuçla Manchester City, 14 puana yükseldi ve grup lideri olarak son 16'ya kaldı. Dortmund ise 9 puana yükselerek ikinci sıradan üst tura yükseldi.
JUVENTUS,PSG'YE BOYUN EĞDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Juventus, evinde PSG'yi ağırladı. Mücadeleyi Fransız ekibi 2-1'lik skorla kazandı. PSG'nin gollerini Mbappe ve Nuno Mendes kaydetti. Juventus'un tek golü ise kaptan Bonucci'den geldi. Bu sonuçla PSG grubunu 2. bitererek son 16'ya kaldı. Juventus ise 3 puanla 3. sırada yer aldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitti.