Real Madrid, Milan ve Benfica gol olup yağdı, Chelsea gruptan lider çıktı! Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya adını yazdıranlar belli oldu

M.CİTY GERİDEN GELDİ

Gruptan çıkmayı daha önceki hafta kesinleştiren Manchester City, sahasında İspanyol Sevilla'yı 52'de Lewis ile 73'te Julian Alvarez ve 83'te Mahrez'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Sevilla'nın tek golünü ise 31'de Rafa Mir kaydetti Bu sonuçla Manchester City, 14 puana yükseldi ve grup lideri olarak son 16'ya kaldı. Dortmund ise 9 puana yükselerek ikinci sıradan üst tura yükseldi.