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Haberler Spor Takvim.com.tr olay yerinde! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a yoğun tepki! Güvenlik çemberi oluşturuldu |ÖZEL HABER

Takvim.com.tr olay yerinde! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a yoğun tepki! Güvenlik çemberi oluşturuldu |ÖZEL HABER

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile berere kalarak, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Maçın ardından Fenerbahçe taraftarı stat çevresinde toplandı ve Ali Koç'u istifaya davet etti. Aziz Yıldırım lehine de bağıran taraftarların tepkisi uzun süre devam etti. Polis bir olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. İşte o görüntüler...

takvim.com.tr
25.04.2023 00:19 - Son Güncelleme: 25.04.2023 00:19
Takvim.com.tr olay yerinde! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a yoğun tepki! Güvenlik çemberi oluşturuldu |ÖZEL HABER

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam etti. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim.com.tr olay yerinde! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a yoğun tepki! Güvenlik çemberi oluşturuldu |ÖZEL HABER

Sarı lacivertliler 2-0 öne geçtiği karşılaşmada İstanbulspor'a yakalandı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Takvim.com.tr olay yerinde! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a yoğun tepki! Güvenlik çemberi oluşturuldu |ÖZEL HABER

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin golleri Arda Güler (2) ve Joao Pedro'dan geldi. İstanbulspor'un gollerini Ethemi (2) ve Eze kaydetti.

Takvim.com.tr olay yerinde! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a yoğun tepki! Güvenlik çemberi oluşturuldu |ÖZEL HABER

Bu sonucun ardından Fenerbahçe lider Galatasaray ile puan farkını yeniden 6'ya indirmiş oldu

Takvim.com.tr olay yerinde! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a yoğun tepki! Güvenlik çemberi oluşturuldu |ÖZEL HABER



ALİ KOÇ'A YOĞUN TEPKİ
Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

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