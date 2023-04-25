Takvim.com.tr olay yerinde! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a yoğun tepki! Güvenlik çemberi oluşturuldu |ÖZEL HABER
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile berere kalarak, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Maçın ardından Fenerbahçe taraftarı stat çevresinde toplandı ve Ali Koç'u istifaya davet etti. Aziz Yıldırım lehine de bağıran taraftarların tepkisi uzun süre devam etti. Polis bir olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. İşte o görüntüler...
25.04.2023 00:19 - Son Güncelleme: 25.04.2023 00:19
Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam etti. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti.
Sarı lacivertliler 2-0 öne geçtiği karşılaşmada İstanbulspor'a yakalandı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmada Fenerbahçe'nin golleri Arda Güler (2) ve Joao Pedro'dan geldi. İstanbulspor'un gollerini Ethemi (2) ve Eze kaydetti.
ALİ KOÇ'A YOĞUN TEPKİ
Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.