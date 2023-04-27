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Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar da devam ediyor. Sarı lacivertlilerde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Enner Valencia ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. İşte yıldız golcü ile yönetim arasında yaşananlar...

27.04.2023 16:49 - Son Güncelleme: 27.04.2023 16:49
Fenerbahçe’de Enner Valencia şoku!

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Enner Valencia ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’de Enner Valencia şoku!

Bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Ekvadorlu golcü, ligdeki gol krallığında zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe’de Enner Valencia şoku!

Sarı-lacivertlilerin hücumdaki en büyük kozu konumunda olan yıldız oyuncu kariyer sezonuna imza attı.

Fenerbahçe’de Enner Valencia şoku!

En verimli sezonunu geçiren Enner Valencia, 41 resmi karşılaşmada takımına 31 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe’de Enner Valencia şoku!

Enner Valencia'nın Fenerbahçe'deki kontratı sezon sonunda bitecek.

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