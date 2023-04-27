Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku!
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar da devam ediyor. Sarı lacivertlilerde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Enner Valencia ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. İşte yıldız golcü ile yönetim arasında yaşananlar...
27.04.2023 16:49 - Son Güncelleme: 27.04.2023 16:49
Bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Ekvadorlu golcü, ligdeki gol krallığında zirvede yer alıyor.
En verimli sezonunu geçiren Enner Valencia, 41 resmi karşılaşmada takımına 31 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.