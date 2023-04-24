Galatasaray'da sular durulmuyor! Dursun Özbek - Okan Buruk - Gomis hattında peş peşe bombalar: Kim, ne dedi?
Süper Lig'de liderlik koltuuğunda oturan Galatasaray'da sular durulmuyor... Karagümrük beraberliği sonrası Okan Buruk, Gomis'i hedef alarak sezonun kalanında forma giymeyeceğini duyurdu. Gelişme üzerine açıklama yapan Bafetimbi Gomis, "Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği bir çok maçta olduğu gibi. Sırt ağrılarım var. Gerçek bu" açıklamasını yaptı. Öte yandan Dursun Özbek'in sözleri de krizi tesciller nitelikte... Özbek, "Yönetim Kurulu'nda bunu konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum" diyerek Gomis'e sert tepki gösterdi.
24.04.2023 00:56 - Son Güncelleme: 24.04.2023 00:58
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ve teknik direktörü Okan Buruk'un, "Gomis sezonun kalan maçlarında oynamak istemiyor" sözleri hakkında açıklamada bulundu.
Çünkü Galatasaray'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz."
NE OLMUŞTU?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçı basın toplantısında Bafetimbi Gomis'in sezonun kalanında forma giymeyeceğini açıkladı.