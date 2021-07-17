Takvim.com.tr Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius ilgilendiğini duyurmuştu! İtalyan gazeteci de yazdı
Takvim.com.tr, yeni sezon öncesinde 9 numaralı formayı yıldız bir golcü için bekleten Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius ile ilgilendiğini duyurmuştu. İtalyan gazeteci Nico Schira, Fenerbahçe'nin tecrübeli santrfor için ısrarcı olduğunu ve ikinci bir teklif daha yaptığını duyurdu.
17.07.2021 14:08
- Son Güncelleme: 17.07.2021 14:20
Takvim.com.tr, yeni sezon öncesinde 9 numaralı formayı yıldız bir golcü için bekleten Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius ile ilgilendiğini duyurmuştu…
İtalyan gazeteci Nico Schira, Fenerbahçe'nin tecrübeli santrfor için ısrarcı olduğunu ve ikinci bir teklif daha yaptığını duyurdu.
İtalyan gazeteci, Sarı-Lacivertliler'in Andreas Cornelius'un menajeri ile görüşme halinde olduğunu belirtti.