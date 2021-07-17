Vav TV İzle

Takvim.com.tr Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius ilgilendiğini duyurmuştu! İtalyan gazeteci de yazdı

Takvim.com.tr, yeni sezon öncesinde 9 numaralı formayı yıldız bir golcü için bekleten Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius ile ilgilendiğini duyurmuştu. İtalyan gazeteci Nico Schira, Fenerbahçe'nin tecrübeli santrfor için ısrarcı olduğunu ve ikinci bir teklif daha yaptığını duyurdu.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
17.07.2021 14:08 - Son Güncelleme: 17.07.2021 14:20
Takvim.com.tr Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius ilgilendiğini duyurmuştu! İtalyan gazeteci de yazdı

Takvim.com.tr, yeni sezon öncesinde 9 numaralı formayı yıldız bir golcü için bekleten Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius ile ilgilendiğini duyurmuştu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim.com.tr Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius ilgilendiğini duyurmuştu! İtalyan gazeteci de yazdı

Ezeli rakibi Trabzonspor'un da ilgilendiği yıldız oyuncu için İtalya'da yeni bir gelişme daha yaşandı…

Takvim.com.tr Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius ilgilendiğini duyurmuştu! İtalyan gazeteci de yazdı

İtalyan gazeteci Nico Schira, Fenerbahçe'nin tecrübeli santrfor için ısrarcı olduğunu ve ikinci bir teklif daha yaptığını duyurdu.

Takvim.com.tr Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius ilgilendiğini duyurmuştu! İtalyan gazeteci de yazdı

İtalyan gazeteci, Sarı-Lacivertliler'in Andreas Cornelius'un menajeri ile görüşme halinde olduğunu belirtti.

Takvim.com.tr Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius ilgilendiğini duyurmuştu! İtalyan gazeteci de yazdı

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 28 yaşındaki golcü futbolcunun 2024 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.