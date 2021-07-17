Fenerbahçe'de efsaneleşen Dirk Kuyt'ın bir de son halini görün! Botoxtan sonra şimdi de göz kapaklarını kaldırttı görenler tanımadı

Dirk Kuyt'ın yüzündeki şişlikler botoks olarak yorumlanırkan pek çok kişi 'Kuyt'ı tanıyamadım', 'Yolda görsem tanımam', 'Anlayamıyorum Kuyt bu sen misin?' gibi yorumlarda bulundu. Bakalım siz tanıyabilecek misiniz. İşte başta Dirk Kuyt olmak üzere ünlü futbolcuların yıllar içerisindeki değişimleri.