Fenerbahçe'de efsaneleşen Dirk Kuyt'ın bir de son halini görün! Botoxtan sonra şimdi de göz kapaklarını kaldırttı görenler tanımadı
O Hollanda futbolunun efsaneleşen isimlerinden biri. 2018 yılında futbolu bıraktığında geride kariyerinde pek çok başarıya imzasını atmıştı. 1997 yılında Quick Boys formasıyla yeşil sahalarda top koşturmaya başlayan Dirk Kuyt, Utrecht, Feyenoord, Liverpool, Fenerbahçe formaları giydi. Yıl 2018'i gösterdiğinde ise kariyerinin başladığı yere, Quick Boys'a dönerek futbolu bıraktı. Hollanda Milli Takımı'nda da forma giydiğini unutmamak gerek. Dünya futbolunun sevilen ismi Dirk Kuyt geçtiğimiz günlerde geçirdiği estetik operasyon sonrası son haliyle gündeme geldi. Geçen yıl 22 yıllık eşinden boşanan Kuyt bu kez de göz kapaklarını kaldırttı. Dirk Kuyt'ın son halini bakalım siz tanıyabilecek misiniz...
17.07.2021 15:00
- Son Güncelleme: 17.07.2021 15:00
Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen 40 yaşındaki eski futbolcu Dirk Kuyt'ın son hali tartışmalar yol açtı. Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında estetikli hali herkesi şoke eden Dirk Kuyt'ın bu kez tercihi göz kapağı operasyonu oldu. Geçtiğimiz yıl 22 yıllık eşi Gertrude'dan boşanan Dirk Kuyt son haliyle şaşkına çevirdi.
Dirk Kuyt'ın yüzündeki şişlikler botoks olarak yorumlanırkan pek çok kişi 'Kuyt'ı tanıyamadım', 'Yolda görsem tanımam', 'Anlayamıyorum Kuyt bu sen misin?' gibi yorumlarda bulundu. Bakalım siz tanıyabilecek misiniz. İşte başta Dirk Kuyt olmak üzere ünlü futbolcuların yıllar içerisindeki değişimleri.