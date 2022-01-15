Ünlü futbolcunun bu sözleri gündeme bomba gibi düştü 'o formayı giyeceğime hapse girsem daha iyi!' Skandal ki ne skandal
Futbol dünyasına damga vuran hocalar ve futbolcular, sözleriyle de unutulmazlar arasına girdi. Oynattıkları ve oynadıkları futbol ile futbol severleri hayran bırakan birçok isim aynı zamanda açıklamalarıyla da dikkat çekti. Biz de o sözleri sizler için derledik. İşte futbol dünyasından unutulmayan, akıllara zarar o sözler...
15.01.2022 15:15
- Son Güncelleme: 15.01.2022 15:33
İşte futbol dünyasından derlediğimiz ünlü isimlerin unutulmaz sözleri:
RIDVAN DİLMEN
"Türkiye'de benim kaliteme yaklaşan bir futbolcu göremiyorum. Ancak Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Messi bana benziyor. Messi ilerde benim gibi olabilir. Zidane'ın en büyük özelliği; arkada gözü vardı. Top gelmeden karar verirdi. Oğuzhan da öyle. Topu aldıktan sonra karar veriyor. Bu da tecrübe kazandıkça olacaktır. Bir de korkak. Kramponu gördü mü korkuyor. Bu da genç olduğu için"