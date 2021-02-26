Hıncal Uluç'tan TFF Başkanı Nihat Özdemir'e çok sert sözler: Ali Koç'un kuklası...

Sabah Gazetesi'nin duayen isimlerinden Hıncal Uluç, bugün köşesinde yazdığı yazının bir bölümünü TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Trabzonspor maçı öncesi verdiği karara ayırdı. Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi için yaptığı "sağlıkçılar statta izlesin" başvurusunu reddeden Özdemir'i Ali Koç'un kuklası olarak nitelendiren Uluç, Nihat Özdemir için "Zorlu toplantısından bu yana Koç'un her dediğine "Başüstüne" diyen, hakemleri bile ona sormadan atayamaz hale gelen Başkan" ifadelerini kullandı.

İşte Hıncal Uluç'un yazısındaki "İŞTE KUKLAMIZ!" başlıklı o bölüm