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Hıncal Uluç'tan TFF Başkanı Nihat Özdemir'e çok sert sözler: Ali Koç'un kuklası...

Sabah Gazetesi'nin usta kalemi Hıncal Uluç, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda TFF Başkanı Nihat Özdemir'i çok sert sözlerle eleştirdi. Özdemir'i "Ali Koç'un kuklası" olarak nitelendiren Uluç, "Zorlu toplantısından bu yana Koç'un her dediğine "Başüstüne" diyen, hakemleri bile ona sormadan atayamaz hale gelen Başkan" ifadelerini kullandı.

26.02.2021 12:33 - Son Güncelleme: 26.02.2021 12:38
Hıncal Uluç'tan TFF Başkanı Nihat Özdemir'e çok sert sözler: Ali Koç'un kuklası...

Sabah Gazetesi'nin duayen isimlerinden Hıncal Uluç, bugün köşesinde yazdığı yazının bir bölümünü TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Trabzonspor maçı öncesi verdiği karara ayırdı. Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi için yaptığı "sağlıkçılar statta izlesin" başvurusunu reddeden Özdemir'i Ali Koç'un kuklası olarak nitelendiren Uluç, Nihat Özdemir için "Zorlu toplantısından bu yana Koç'un her dediğine "Başüstüne" diyen, hakemleri bile ona sormadan atayamaz hale gelen Başkan" ifadelerini kullandı.

İşte Hıncal Uluç'un yazısındaki "İŞTE KUKLAMIZ!" başlıklı o bölüm

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Hıncal Uluç'tan TFF Başkanı Nihat Özdemir'e çok sert sözler: Ali Koç'un kuklası...

Ali Koç, Nihat Özdemir Başkan'a (Neyin başkanı mı?. Güya futbolun) emretti. "Galatasaray derbisine, yasak saatlerde sokağa çıkma izni olan sağlıkçıları davet edelim, jest olur" dedi.

Hıncal Uluç'tan TFF Başkanı Nihat Özdemir'e çok sert sözler: Ali Koç'un kuklası...

Zorlu toplantısından bu yana Koç'un her dediğine "Başüstüne" diyen, hakemleri bile ona sormadan atayamaz hale gelen Başkan(!) da anında "Peki" dedi.

Hıncal Uluç'tan TFF Başkanı Nihat Özdemir'e çok sert sözler: Ali Koç'un kuklası...

Şu anda 6222 savcılığında, "Sağlıkçı" diye stada giren ve Spor Bakanı ile Federasyon Başkanı'nın yanında Fatih Terim ve kaptan Arda başta, ısınmak için sahaya çıkan tüm Galatasaray'a ana, avrat, bacı sövenler..

Hıncal Uluç'tan TFF Başkanı Nihat Özdemir'e çok sert sözler: Ali Koç'un kuklası...

Adalet nasıl tecelli edecek, bilmiyor ve bekliyoruz.. 6222 varsa, ne olacağı belli de..