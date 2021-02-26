Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine o isim geliyor! Dikkat çeken Pelkas detayı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yaptığı onca transfere rağmen puan tablosunda istediği pozisyonda bulunmayan Fenerbahçe'de hoca arayışı başladı. Eleştiri oklarının hedefi olan Erol Bulut'un Trabzonspor maçında yaşanacak olası bir puan kaybı sonucu kovulacağı, yerine de Pelkas'ın eski hocasının getirileceği iddia edildi.

26.02.2021 14:55 - Son Güncelleme: 26.02.2021 14:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





