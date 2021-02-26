Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine o isim geliyor! Dikkat çeken Pelkas detayı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yaptığı onca transfere rağmen puan tablosunda istediği pozisyonda bulunmayan Fenerbahçe'de hoca arayışı başladı. Eleştiri oklarının hedefi olan Erol Bulut'un Trabzonspor maçında yaşanacak olası bir puan kaybı sonucu kovulacağı, yerine de Pelkas'ın eski hocasının getirileceği iddia edildi.
26.02.2021 14:55
- Son Güncelleme: 26.02.2021 14:55
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da gelecek planları yapıyor.
Sarı lacivertliler, zirve yarışındaki bu kritik virajdan sorunsuz çıkmak ve şampiyonluk yolunda takibe devam etmek istiyor.
Bununla beraber Fenerbahçe'de bir de 'acil eylem planının' hazırlandığı iddiası gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin olası Trabzon mağlubiyeti sonrası işlerin değişebileceği konuşuluyor.
Sezon başından bu yana Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un oynattığı futbolun beğenilmemesi ve yıldızlarla dolu kadronun halihazırda lider Galatasaray'ın gerisinde kalmasının genç hoca için hanesine eksi yazdığı aktarılıyor.
Fenerbahçe'nin olası Trabzon mağlubiyetiyle beraber teknik direktör değişimine gidebileceği ve Erol Bulut ile yolların ayrılabileceği konuşulurken, gündeme sürpriz bir isim geldi.