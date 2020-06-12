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Tahir Karapınar Fenerbahçe başındaki ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu'nu oyundan alınca...
Tahir Karapınar Fenerbahçe başındaki ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu'nu oyundan alınca...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u Vedat Muriç ve Luis Gustavo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Yeni teknik direktör Tahir Karapınar ile ilk maçına çıkan sarı-lacivertlilerde tecrübeli hocanın verdiği kararlar taraftarları adeta çıldırttı. Karşılaşmanın en iyilerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nu oyundan alan Karapınar, taraftarın yoğun tepkisine maruz kaldı. İşte tüm detaylar...
12.06.2020 23:21
- Son Güncelleme: 12.06.2020 23:38
Corona virüsü salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen 3 aylık aranın ardından Fenerbahçe'nin 27. haftada Kayserispor'u ağırladığı müsabakada genç yıldız Ferdi Kadıoğlu bu sezon ikinci kez ilk 11'de forma şansı buldu.
Kadıoğlu ilk olarak ligin 25. haftasında Denizlispor karşısında 11'de sahaya çıkmış ve ikinci yarının başında yerini Tolga Ciğerci'ye bırakmıştı.
Bu müsabakanın ardından Konyaspor karşısında 7 dakika forma giyen 20 yaşındaki futbolcu corona virüsü salgını sebebiyle liglere verilen 3 aylık aranın ardından Kayserispor karşısında kendine ilk 11'de şans buldu.
64'ÜNCÜ DAKİKADA OYUNDAN ALINDI
Fenerbahçe'de sahanın en iyilerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu, 64'üncü dakikada yerini Vedat Muriç'e bıraktı.
Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı oyundan çıkarken bu karara tepki göstermişti.