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Tahir Karapınar Fenerbahçe başındaki ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu'nu oyundan alınca...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u Vedat Muriç ve Luis Gustavo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Yeni teknik direktör Tahir Karapınar ile ilk maçına çıkan sarı-lacivertlilerde tecrübeli hocanın verdiği kararlar taraftarları adeta çıldırttı. Karşılaşmanın en iyilerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nu oyundan alan Karapınar, taraftarın yoğun tepkisine maruz kaldı. İşte tüm detaylar...

12.06.2020 23:21 - Son Güncelleme: 12.06.2020 23:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





