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Survivor Barış Murat Yağcı resmen fanatik çıktı! Survivor Barış bakın hangi takımlıymış...

Survivor'ın en çok konuşulan yarışmacılarından biri hiç kuşkusuz Barış Murat Yağcı. Yarışmaya ünlüler takımı ile başlayan sonrasında gönüllüler takımına geçen, sakatlığıyla, tartışmalarıyla adından sık sık söz ettiren Barış Murat Yağcı tüm bunlara rağmen, 8 hafta üste üste zirveye oturdu. Yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine toplayan 29 yaşındaki yarışmacı hakkında her şey merak ediliyor. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz tuttuğu takım. Lige verilen koronavirüs arasının da sona erdiği şu günlerde ünlülerin tuttukları takımları sizler için derledik. İşte başta Barış Murat Yağcı olmak üzere ünlülerin tuttukları takımlar...

12.06.2020 15:00 - Son Güncelleme: 12.06.2020 15:00
Survivor Barış Murat Yağcı resmen fanatik çıktı! Survivor Barış bakın hangi takımlıymış...

Volkan Konak

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Survivor Barış Murat Yağcı resmen fanatik çıktı! Survivor Barış bakın hangi takımlıymış...

Survivor'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri oyuncu Barış Murat Yağcı. Yarışmanın başından bu yana eleştiri oklarının hedefinde olan Barış Murat Yağcı'nın hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı. İşte başta Barış Murat Yağcı olmak üzere ünlülerin tuttukları takımlar.

Survivor Barış Murat Yağcı resmen fanatik çıktı! Survivor Barış bakın hangi takımlıymış...

Aycan Yanaç

Survivor Barış Murat Yağcı resmen fanatik çıktı! Survivor Barış bakın hangi takımlıymış...
Survivor Barış Murat Yağcı resmen fanatik çıktı! Survivor Barış bakın hangi takımlıymış...

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