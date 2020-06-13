Göztepe-Trabzonspor maçı hakkında flaş yorum: Adeta 2 kişilik oynadı

Sonrasında Guilherme, Abdulkadir Parmak ve Ekuban hücuma destek verince gol de geldi. 36 yaşında olmasına rağmen, bir yıllık daha sözleşmesi uzatılan (bana göre sonuna kadar hak etti) Pereira, sağdan Nwakaeme'nin kafasına öyle bir orta kesti ki, Antony de topu filelere gönderdi.