Göztepe-Trabzonspor maçı hakkında flaş yorum: Adeta 2 kişilik oynadı
Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen ara sona erdi. Açılış maçında lider Trabzonspor, Göztepe'nin konuğu oldu. Konuk ekip Trabzon Nwakaeme, Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golü ise Alpaslan Öztürk'ten geldi. Maç sonrası spor yazarları Göztepe-Trabzonspor maçını değerlendirdi.
ZEKİ UZUNDURUKAN - 'HAKEMİ DE YENMEK' DİYE BUNA DENİR
Trabzonspor, beklenildiği gibi maça tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı. İlk 5 dakikada 2 net gol pozisyonuna (Novak ve Ekuban) giren bordo-mavililer, Trabzonspor maçlarında adeta bir duvar ören kaleci Beto'yu geçemedi. Ligin ilk yarısında Sosa'yı sakatlayan ve sarı kartla ucuz kurtulan Jerome, dün de çok sert müdahalelerde bulundu. Trabzonspor, maça hızlı başladı ama Sosa'nın olmayışı yüzünden organize ataklar yapmakta, etkili pas organizasyonları geliştirmekte zorlandı ilk 15 dakikada...
İlk yarıda Ekuban, 3 net pozisyonda Beto'yu geçemedi. Beto, bütün Trabzonspor maçlarında olduğu gibi dün de kalesinde devleşti. Portekizli kaleci, her maçta bu performansı gösterse, Göztepe zirveye oynar demek hayalcilik olmaz! Trabzonspor, ligin geride kalan 26 haftasında oynadığı futbola kaldığı yerden devam ediyor. Fırtına, hücumda çok etkili, baskı yediğinde ise savunmasında hata yapıyor. Sonra hakem Zorbay Küçük devreye girdi.
"VAR NE İŞ YAPAR?"
Guilherme'nin ilk sarı kartı doğruydu. Ama 2. sarı kartında rakibine dokunmuyor bile Guilherme. Bırakın sarıyı-kırmızıyı faul bile yok. Peki VAR ne iş yapar? Neden devreye girip, kırmızıyı iptal ettirmedi!!!! Demek ki, Trabzonspor'un şampiyon olabilmesi için hakemleri de yenmesi gerekiyor. Hakem faciası yüzünden 40. dakikada 10 kişi kaldı Trabzonspor.
Ey MHK Başkanı Zekeriya Alp, Trabzonspor-Başakşehir maçından sonra Nwakaeme'nin verilmeyen penaltısı için hakemlerine uyarı yazısı göndermedin mi? Evet gönderdin. Demek ki hakemler, MHK Başkanı'nı adeta tınlamıyorlar bile. Dünkü Zorbay Küçük faciaları buna en güzel örnek. Hakemler, pandemi filan dinlememişler, hiçbir şeyden ders almamışlar; kaldıkları yerden facia hatalar yapmaya devam ediyorlar. VAR her zamanki gibi evlere şenlik. Sahada Trabzonspor olunca VAR'dan bordo-mavili takım lehine bir karar hiç çıkmıyor nedense....