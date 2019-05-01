Suudiler Galatasaray'ın kapısını çaldı! Hedef Feghouli
Sezon kapanmadan transfer hareketliliği başladı. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından biri olan Galatasaray'ı, yarışta ayakta tutan oyuncularından biri olan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli için teklifler gelmeye başladı.
01.05.2019 11:29
- Son Güncelleme: 01.05.2019 11:34
G.SARAY FEGHOULI'NİN MENAJERİYLE RESMEN GÖRÜŞTÜ!
Başarılı oyuncunun menajeri Habib Antar'ın sarı-kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmede "Önce Galatasaray forması ile 2. Şampiyonluğumu yaşayıp daha sonra da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi işlere imza atmak istiyorum" dediği öğrenildi.
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