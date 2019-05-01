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Suudiler Galatasaray'ın kapısını çaldı! Hedef Feghouli

Sezon kapanmadan transfer hareketliliği başladı. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından biri olan Galatasaray'ı, yarışta ayakta tutan oyuncularından biri olan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli için teklifler gelmeye başladı.

01.05.2019 11:29 - Son Güncelleme: 01.05.2019 11:34
Suudiler Galatasaray'ın kapısını çaldı! Hedef Feghouli

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'ye Suudi Arabistan ekipleri talip oldu.

Suudiler Galatasaray'ın kapısını çaldı! Hedef Feghouli

Sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlamış ve kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Gomis'i bu sezon başında Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'e satmıştı.

Suudiler Galatasaray'ın kapısını çaldı! Hedef Feghouli

Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Galatasaray devre arasında Garry Rodrigues'i de başka bir Arap takımı İttihad'a 8 milyon euro karşılığında gönderilmişti.

Suudiler Galatasaray'ın kapısını çaldı! Hedef Feghouli

FEGHOULI'YE DE TALİP OLDULAR
Arabistan takımlarının hedefinde ise bu kez Sofiane Feghouli var. Özellikle Al Wehda kulübünün transfer için ısrarcı olduğu Cezayirli futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrıldı.

Suudiler Galatasaray'ın kapısını çaldı! Hedef Feghouli

G.SARAY FEGHOULI'NİN MENAJERİYLE RESMEN GÖRÜŞTÜ!
Başarılı oyuncunun menajeri Habib Antar'ın sarı-kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmede "Önce Galatasaray forması ile 2. Şampiyonluğumu yaşayıp daha sonra da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi işlere imza atmak istiyorum" dediği öğrenildi.

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