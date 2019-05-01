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Fenerbahçe'de Edin Visca'nın eli kulağında!

Tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıkları için kolları sıvadı. Transfer görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'de bir gelişme yaşanda. Edin Visca bombası her an patlayabilir.

01.05.2019 15:43 - Son Güncelleme: 01.05.2019 15:50
Fenerbahçe'de Edin Visca'nın eli kulağında!

Fenerbahçe'de kabus gibi geçen sezondan sonra gelecek sezonun planlarına şimdiden başlandı.

Fenerbahçe'de Edin Visca'nın eli kulağında!

Transferde ilk öncelik ise Medipol Başakşehir'in Bosnalı yıldız futbolcusu Edin Visca.

Fenerbahçe'de Edin Visca'nın eli kulağında!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği isimler üzerine çalışan yönetim, ilk olarak Edin Visca transferine öncelik veriyor.

Fenerbahçe'de Edin Visca'nın eli kulağında!

Ersun Yanal'ın listesinde ilk sırayı alan Boşnak yıldızı kadrosuna katmayı hedefleyen Kanarya; Galatasaray ve Beşiktaş'ın da istediği 29 yaşındaki kanat oyuncusu için tüm şartları zorluyor.

Fenerbahçe'de Edin Visca'nın eli kulağında!

Fenerbahçe'nin kaderinde önümüzdeki sezon şampiyon olmak var diyen teknik direktör Ersun Yanal, Visca transferine büyük önem veriyor.

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