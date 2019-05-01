Fenerbahçe'de Edin Visca'nın eli kulağında!

Tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıkları için kolları sıvadı. Transfer görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'de bir gelişme yaşanda. Edin Visca bombası her an patlayabilir.

01.05.2019 15:43 - Son Güncelleme: 01.05.2019 15:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





