Fenerbahçeli Volkan Demirel yüzünden iki ünlü isim birbirine girdi! Kelebek gibi...

MEĞER KİMLER KİMLERLE BİRLİKTEYMİŞ

Futbolcu-model, futbolcu-oyuncu, futbolcu-şarkıcı aşkları çok meşhurdur malumunuz. Sürekli bunlardan bir tanesini duyar dururuz magazin bültenlerinde. Kimisi birbirlerine çok yakıştırılır, kimisinin nasıl tanıştıkları bile anlaşılmaz. Kimileri evlenir mutlu bir yuva kurar, kimileri tarihin tozlu sayfalarına gömülüp kalır. Ancak içlerinden bazıları var ki akıllardan çıkarmak mümkün değil.

Onlardan biri de Volkan Demirel. Volkan Demirel'in daldan dala uçan bir kelebek olduğu dönemler neler oldu neler...