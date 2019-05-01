Fenerbahçeli Volkan Demirel yüzünden iki ünlü isim birbirine girdi! Kelebek gibi...
Bu çiftlerin bir dönem varlığına şu an inanmak neredeyse imkansız... Şarkcıların, mankenlerin futbolcularla yaşadığı o büyük aşklar oldukça meşhur. Onlardan bir Volkan Demirel... Şu sıralar 'Aldırma' sözleriyle adından söz ettiren Volkan Demirel bir döndem daldan dala konan bir kelebekti. Öyle ki çok ünlü iki kadın onun yüzünden birbirlerine girdi. Peki kim mi o iki kadın? Futbolcuların hızlı aşk hayatlarına ve eski sevgililerine çok şaşıracaksınız. Hazırsanız başlayalım.
MEĞER KİMLER KİMLERLE BİRLİKTEYMİŞ
Futbolcu-model, futbolcu-oyuncu, futbolcu-şarkıcı aşkları çok meşhurdur malumunuz. Sürekli bunlardan bir tanesini duyar dururuz magazin bültenlerinde. Kimisi birbirlerine çok yakıştırılır, kimisinin nasıl tanıştıkları bile anlaşılmaz. Kimileri evlenir mutlu bir yuva kurar, kimileri tarihin tozlu sayfalarına gömülüp kalır. Ancak içlerinden bazıları var ki akıllardan çıkarmak mümkün değil.
Onlardan biri de Volkan Demirel. Volkan Demirel'in daldan dala uçan bir kelebek olduğu dönemler neler oldu neler...