Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Favori belli oldu! Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe şampiyonluk oranları
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Süper Lig'de 12. hafta heyecanı sona erdi. Lider Trabzonspor, Beşiktaş derbisini de kazanarak rakipleriyle arayı açtı. Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'le berabere kalarak puanını 21'e yükseltti. Fenerbahçe ise evinde ağırladığı Kayserispor maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen son dakikalarda attığı golle beraberliği kurtardı. Bu sonuçların ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Peki Süper Lig'de kim şampiyon olacak? İşte Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray güncel İddaa şampiyonluk oranları...
08.11.2021 17:17
- Son Güncelleme: 08.11.2021 17:17