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Beşiktaş harekete geçmişti! Hakim Ziyech'ten ses getirecek açıklama

Beşiktaş'ın istediği Hakim Ziyech konuştu! İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'de forma giyen ve transferde Beşiktaş ile de anılan Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı ile birlikte Katar'daki Dünya Kupası'nda bulunuyor. Yıldız futbolcu, geleceği ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Emrah Karalinç
takvim.com.tr
Özel haber
25.11.2022 13:55 - Son Güncelleme: 25.11.2022 13:55
Beşiktaş harekete geçmişti! Hakim Ziyech’ten ses getirecek açıklama

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'de forma giyen ve transferde Beşiktaş ile de anılan Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı ile birlikte Katar'daki Dünya Kupası'nda bulunuyor. Yıldız futbolcu, geleceği ile ilgili açıklamalar yaptı.

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Beşiktaş harekete geçmişti! Hakim Ziyech’ten ses getirecek açıklama

HAKIM ZIYECH BEŞİKTAŞ İLE ANILIYOR

Ajax forması ile başarılı bir performans sergiledikten sonra 2020 yılında Premier Lig ekibi Chelsea'nin yolunu tutan Hakim Ziyech, Beşiktaş ile transferde anılıyor.

Beşiktaş harekete geçmişti! Hakim Ziyech’ten ses getirecek açıklama

Romain Saiss'in aynı zamanda milli takımdan yakın arkadaşı olan futbolcu, geleceği konusunda şu anda bir belirsizlik olduğunu ifade etti.

Beşiktaş harekete geçmişti! Hakim Ziyech’ten ses getirecek açıklama

TOTTENHAM VE MILAN DA KISKACA ALDI

Chelsea'ye transfer olmadan önce Hollanda'da Ajax forması ile başarılı bir performans sergileyen ve Maviler'de sakatlıklar yaşayarak eski formundan uzaklaşan Ziyech, Premier Lig ekibi Tottenham ve İtalyan devi Milan ile de anılıyor.

Beşiktaş harekete geçmişti! Hakim Ziyech’ten ses getirecek açıklama

TRANSFER İÇİN YANITI

Katar'da Hollanda basınından NOS'a açıklama yapan Ziyech geleceği için, "Kariyerime nerede devam edeceğimi söylemem zor. Futbol bu, bu yüzden de söylemesi çok zor" ifadelerini kullandı.

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