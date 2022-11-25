Beşiktaş harekete geçmişti! Hakim Ziyech'ten ses getirecek açıklama
Beşiktaş'ın istediği Hakim Ziyech konuştu! İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'de forma giyen ve transferde Beşiktaş ile de anılan Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı ile birlikte Katar'daki Dünya Kupası'nda bulunuyor. Yıldız futbolcu, geleceği ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
25.11.2022 13:55 - Son Güncelleme: 25.11.2022 13:55
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'de forma giyen ve transferde Beşiktaş ile de anılan Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı ile birlikte Katar'daki Dünya Kupası'nda bulunuyor. Yıldız futbolcu, geleceği ile ilgili açıklamalar yaptı.
HAKIM ZIYECH BEŞİKTAŞ İLE ANILIYOR
Ajax forması ile başarılı bir performans sergiledikten sonra 2020 yılında Premier Lig ekibi Chelsea'nin yolunu tutan Hakim Ziyech, Beşiktaş ile transferde anılıyor.