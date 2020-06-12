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Fenerbahçe'ye Fransa'dan golcü müjdesi! Ünlü futbolcu ayrılıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Koronavirüs arasında kadro ve transfer planlamasını yapan Fenerbahçe, Kosovalı yıldızı Muriqi'nin satılma ihtimaline karşı golcü arayışına başladı. PSG'de forma giyen yıldız bir ismin peşine düşen sarı-lacivertli ekibe transfer müjdesi geldi. İşte detaylar...

12.06.2020 10:23 - Son Güncelleme: 12.06.2020 10:24
Fenerbahçe'ye Fransa'dan golcü müjdesi! Ünlü futbolcu ayrılıyor

Fenerbahçe lige verilen arada yeni sezonun transfer planlamasını yaptı. Sarı-lacivertli takım, bu sezonki istikrarsız performansın izlerini silmek için gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor.

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Fenerbahçe'ye Fransa'dan golcü müjdesi! Ünlü futbolcu ayrılıyor

Fenerbahçe'de transferin gözde ismi olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi bir süredir Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibindeydi.

Fenerbahçe'ye Fransa'dan golcü müjdesi! Ünlü futbolcu ayrılıyor

Sarı-lacivertliler de yıldız ismin satılması ihtimaline karşılık golcü listesi hazırlamıştı.

Fenerbahçe'ye Fransa'dan golcü müjdesi! Ünlü futbolcu ayrılıyor

O listede bulunan bir isimden, Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye Fransa'dan golcü müjdesi! Ünlü futbolcu ayrılıyor

Fotomaç'ın Fransız basını RMC Sport'tan derlediği habere göre, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Kamerunlu golcü Eric Maxim Choupo Moting'in 30 Haziran itibarıyla PSG'den ayrılacağını duyurdu.

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