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Haberler Spor Sürpriz sonuç! Karadağ 2-2 Hollanda | MAÇ SONUCU

Sürpriz sonuç! Karadağ 2-2 Hollanda | MAÇ SONUCU

Son dakika haberleri... 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takımımızın yer aldığı G Grubu'nda Karadağ - Hollanda maçı Türkiye'nin işine yarayan bir skorla sonuçlandı. Lider Hollanda iddiası kalmayan Karadağ karşısında son 10 dakikaya 2-0 önde girse de skoru koruyamadı. Karadağ 82 ve 86'da attığı gollerle, 1 puanı aldı. İşte detaylar...

14.11.2021 01:40 - Son Güncelleme: 14.11.2021 01:49
Sürpriz sonuç! Karadağ 2-2 Hollanda | MAÇ SONUCU

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Milli Takımımızın rakiplerinden Karadağ ile Hollanda'nın karşılaşması sürprize sahne oldu.

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Sürpriz sonuç! Karadağ 2-2 Hollanda | MAÇ SONUCU

Hollanda, 25'te penaltıdan Memphis Depay'ın attığı golle soyunma odasına 1-0 üstünlükle giderken İkinci yarıda Hollanda'da Depay 54'te bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a taşıdı.

Sürpriz sonuç! Karadağ 2-2 Hollanda | MAÇ SONUCU

10 DAKİKADA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Son 10 dakikaya lider Hollanda 2-0 üstünlükle girerken, Karadağ 82'de Ilija Vukotic ve 86'da Nikola Vujnovic'in attığı gollerle müthiş bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Sürpriz sonuç! Karadağ 2-2 Hollanda | MAÇ SONUCU

Bu skorla Hollanda son maç öncesi puanını 20 yapıp liderliğini sürdürdü.

Sürpriz sonuç! Karadağ 2-2 Hollanda | MAÇ SONUCU

Grupta iddiası kalmayan ve salı günü A Milli Takımımızla karşılaşacak olan Karadağ ise puanını 12'ye yükseltti.

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