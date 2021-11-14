Sürpriz sonuç! Karadağ 2-2 Hollanda | MAÇ SONUCU
Son dakika haberleri... 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takımımızın yer aldığı G Grubu'nda Karadağ - Hollanda maçı Türkiye'nin işine yarayan bir skorla sonuçlandı. Lider Hollanda iddiası kalmayan Karadağ karşısında son 10 dakikaya 2-0 önde girse de skoru koruyamadı. Karadağ 82 ve 86'da attığı gollerle, 1 puanı aldı. İşte detaylar...
14.11.2021 01:40
- Son Güncelleme: 14.11.2021 01:49
Grupta iddiası kalmayan ve salı günü A Milli Takımımızla karşılaşacak olan Karadağ ise puanını 12'ye yükseltti.