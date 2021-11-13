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Lionel Messi çıtayı arşa çıkardı Ronaldo'yla sadece sahalarda rekabet etmiyor! Varlığını kendisi bile sonradan hatırladı

O dünya futbolunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri, Lionel Messi... 33 yaşındaki Arjantinli 20 yıldır formasını giydiği Barcelona'da bir süre önce bir takım problemler yaşamıştı. Barcelona'dan ayrılan ve kariyerinde ilk kez başka bir takım oynayan Arjantinli'nin bir sonraki durağı Fransa olmuştu. Şimdiler Paris Saint-Germain forması giyen Messihem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Tıpkı çağdaşı Cristiano Ronaldo gibi.

13.11.2021 11:33 - Son Güncelleme: 13.11.2021 11:33
Lionel Messi çıtayı arşa çıkardı Ronaldo’yla sadece sahalarda rekabet etmiyor! Varlığını kendisi bile sonradan hatırladı

Ünlü futbolcu Messi'nin Miami'den satın aldığı ve Major Futbol Ligi'nde oynayacağı dedikodularına sebep olan daireyi satılığa çıkardı. Dairenin fiyatı ve özellikleri ise pek akla hayale sığan cinsten değil.

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Lionel Messi çıtayı arşa çıkardı Ronaldo’yla sadece sahalarda rekabet etmiyor! Varlığını kendisi bile sonradan hatırladı

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bu Eyfel Kulesi arka planlı fotoğraf olmuştu futbolun süper yıldızının. Epey dalga geçildi kendisiyle. Bu fotoğrafla çok konuşulan Lionel Messi bu kez bambaşka bir haberle gündemde.

Lionel Messi çıtayı arşa çıkardı Ronaldo’yla sadece sahalarda rekabet etmiyor! Varlığını kendisi bile sonradan hatırladı

Arjantinli futbolcu Leo Messi, dünyanın en zengin futbolcuları arasında yer alıyor.

Lionel Messi çıtayı arşa çıkardı Ronaldo’yla sadece sahalarda rekabet etmiyor! Varlığını kendisi bile sonradan hatırladı

AS'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde ise lüks gökdelenin bir katını aldıktan aylar sonra satmaya karar verdi.

Lionel Messi çıtayı arşa çıkardı Ronaldo’yla sadece sahalarda rekabet etmiyor! Varlığını kendisi bile sonradan hatırladı

Sunny Isles Beach'te bulunan daire, Miami Beach'e 16 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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