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Haberler Spor SON DAKİKA: Türkiye'nin Cebelitarık zaferi Alman basınında manşetlerde

SON DAKİKA: Türkiye'nin Cebelitarık zaferi Alman basınında manşetlerde

Son dakika A Milli Takım haberleri... A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası elemelerinde Cebelitarık'ı 6-0'lık farklı bir skorla geçti. Norveç'in Letonya karşısında yaşadığı puan kaybıyla millilerimiz grupta averajla ikinci sıraya yükseldi. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörünün Stefan Kuntz olması nedeniyle de Alman basını bu galibiyete geniş yer ayırdı. İşte o manşetler...

14.11.2021 10:39 - Son Güncelleme: 14.11.2021 10:50
SON DAKİKA: Türkiye’nin Cebelitarık zaferi Alman basınında manşetlerde

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

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SON DAKİKA: Türkiye’nin Cebelitarık zaferi Alman basınında manşetlerde

Grupta 5. galibiyetini alan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla puanını 18'e yükseltti. Milli Takım, sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalan aynı puana sahip Norveç'in averajla üzerine çıkarak, ikinci sıraya yükseldi.

SON DAKİKA: Türkiye’nin Cebelitarık zaferi Alman basınında manşetlerde

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımlar arasında puan eşitliği olması halinde genel averaja bakılacak. Grup lideri Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi play-off etabına katılma hakkı elde edecek.

SON DAKİKA: Türkiye’nin Cebelitarık zaferi Alman basınında manşetlerde

Türkiye'nin grupta averajla ikinci sıraya yükselmesi, teknik direktör Stefan Kuntz'dan dolayı Alman basının da gündemindeydi. Maça geniş yer ayıran gazetelerin attığı başlıklardan bazıları şöyle...

SON DAKİKA: Türkiye’nin Cebelitarık zaferi Alman basınında manşetlerde

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