SON DAKİKA: Türkiye'nin Cebelitarık zaferi Alman basınında manşetlerde
Son dakika A Milli Takım haberleri... A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası elemelerinde Cebelitarık'ı 6-0'lık farklı bir skorla geçti. Norveç'in Letonya karşısında yaşadığı puan kaybıyla millilerimiz grupta averajla ikinci sıraya yükseldi. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörünün Stefan Kuntz olması nedeniyle de Alman basını bu galibiyete geniş yer ayırdı. İşte o manşetler...
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.
Grupta 5. galibiyetini alan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla puanını 18'e yükseltti. Milli Takım, sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalan aynı puana sahip Norveç'in averajla üzerine çıkarak, ikinci sıraya yükseldi.
Grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımlar arasında puan eşitliği olması halinde genel averaja bakılacak. Grup lideri Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi play-off etabına katılma hakkı elde edecek.
Türkiye'nin grupta averajla ikinci sıraya yükselmesi, teknik direktör Stefan Kuntz'dan dolayı Alman basının da gündemindeydi. Maça geniş yer ayıran gazetelerin attığı başlıklardan bazıları şöyle...