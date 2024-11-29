UEFA Avrupa Ligi 5.hafta maçında Galatasaray ile Hollanda ekibi AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım 2. dakikada Mijnans'ın golü ile öne geçerken, Galatasaray'da Osimhen dakika 44'te skoru dengeledi. Bu sonuçla Galatasaray puanını 11, AZ Alkmaar ise 7 yaptı. Spor yazarları maçı değerlendirdi. İşte o yorumlar...
LEVENT TÜZEMEN: ASIK YÜZÜ GÜLEÇ HALE GELDİ!
Okan Buruk eğer G.Saray'ı 3'lü defans ile oynatacaksa üçlünün göbeğinde mutlaka Davinson oynamalıdır. AZ Alkmaar önünde iki farklı G.Saray izledik. İlk yarı üretemeyen, çok pas hatası yapan, rakibe orta alanda geniş alan bırakan ve kalesinde tehlikeler yaşayan bir G.Saray vardı. Neden? 3'lü savunmanın sağında Sanchez, göbeğinde Nelsson oynadı. G.Saray ritim yakalayamadı. Bir de buna Batshuayi'nin top tutaması ve isabetli pas kullanamaması eklenince AZ Alkmaar oyuna hakim oldu. Özellikle Hollanda ekibinin hızlı atakları yanlış kurulan 3'lü savunmanın dağılmasına yol açtı.
Yenilen gol de Nelsson'un hamle yapmakta ağır kalması yüzünden oldu. Osimhen'in istekli hali, çalışkanlığı ve attığı gol ilk yarı için kötü oyuna moral getirdi. 2. yarı Sanchez 3'lünün göbeğine geldi, Nelson çıkıp Metehan girdi ve sağ savunmaya yerleşti. Bu hamle G.Saray'ın asık yüzünü güleç hale getirdi. Sanchez'in geriden oyunu yönetmesi Sara'yı da Mertens'i de Yunus'u da toparladı. G.Saray oyunun kontrolünü eline geçirdiği gibi AZ Alkmaar kalesinde pozisyonlar üretti. İlk yarı Muslera art arda gelişen iki pozisyonda net gollük şutları önledi. Buruk, Nelson-Metehan değişikliğini ilk yarı bitmeden yapmalıydı. Kritik anlarda Alkmaar ataklarını önleyen Metehan artık G.Saray'da daha fazla süre almalıdır.
Bu arada Mertens'in liderliğinin yanı sıra çalışkanlığını, rakibini kovalamasını ve önde baskı yapmasını alkışlıyorum. İkinci yarı çok baskın oynayan Galatasaray kazanamadı ama yoluna yenilgisiz devam ediyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL-BURUK İLK 11'İ İLE HARAKİRİ YAPTI
Galatasaray dün gece maça çok erken yediği golle adeta yenik başladı. Devre sonuna kadar çok sıkıntılı bir dönem geçirdiler. Galatasaray oyunu karşı alana yıktı. Ama rakibin çok koşan ve deparlı oyuncuları her kazanılan topta geniş alanlardan arka arkaya pozisyonlar buldular. İki tane Muslera'nın çok önemli kurtarışı var. İki tane de gençliklerinden dolayı acemice kaçırdıkları goller var. Yani maç farklı bir yenilgiye gidecekken devre sonunda Osimhen'den skora denge geldi. İkinci yarıya G.Saray oyunu kontrol altına alarak başladı.
İlk yarının aksine de rakibe etkili atak şansı verilmezken hücum girişimlerinde ise bazı tehlikeler yaratsalar da net bir üretkenlik sağlayamadılar ve 90 dakika deplasman için iyi bir skorla döndüler. Gelelim Okan Buruk hocaya; sahaya çıkardığı ilk 11, bu tip fizik açıdan güçlü ve hızlı takımlara karşı tam bir harakiriydi. Çift santrfor da nereden çıktı? Madem İcardi'den sonra çift santrforla devam etmek istiyordun neden Bodrum maçına böyle başlamadın? Gelelim en büyük hataya... Nelsson yedek kaldığı için zihinsel ve fiziksel hazır değil. 3'lü defansa monte ediyorsun hem de ortasına! Bu şekilde Sanchez'in süpürücülüğü de hayal oluyor. Metehan-Nelsson değişikliğine gidip Sanchez'i orta stopere çekti. Sonra da Batshuayi çıkarıp çift santrfora son verdi . Sonuçta yine Okan Buruk'un şansı dün gece de devam etti. Genç ve acemi rakip ilk yarı bulduğu rekor fırsatları değerlendiremeyince önemli 1 puan kazanıldı. Tabii ki bu eleştirileri yaptık ama kazanan her zaman haklıdır!
MUSTAFA ÇULCU- DEĞİŞİKLİKTE GEÇ KALINDI
Galatasaray daha teknik direktörünün tanıtım görüntüsü ekrana gelmeden golü yedi. Maikuma'nın şutunu Muslera sektirdi, maç eksiği olan ve hamle hatası yapan Nelsson ile anlaşamadılar, Mijnans'ın vuruşu ağlara gitti. Nelsson tercihi yanlış olduğu ilk dakikadan itibaren belliyken, Metehan değişikliğinde geç bile kalındı. Rumenlerin büyük umut bağladığı 35 yaşındaki Horatiu Mircea Feşnic, futbolu oynatma çabası yüksek ve koşan bir hakem. Maçın başında Mertens penaltı beklentisi içinde kendini attı, sarı kart görmeyerek ucuz yırttı. 2 dakika sonra benzer pozisyonda rakip Bommel sarı gördü. Yardımcı hakemin tespitiyle 12'de Abdülkerim'in yüzüne yasaklanmış eylemi yapan Lahdo'ya faul verildi ancak sarı çıkmadı. 61'de Mertens'e kontrolsüz giren Penetra'ya sarı kart göstermemesi futbolun içinden gelen bir hakem için kabul edilemez hataydı. Uzatmalarda Smit'in kırmızısı ve atılan golde Osimhen'e kalkan ofsayt bayrağı ve itirazlarda Yunus'a çıkan sarı doğruydu.
BÜLENT TİMURLENK: BARDAĞIN DOLU TARAFI
Transfer dönemi kapandığından beri Galatasaray'ın ulaştığı bir oyun tavanı var. Elbette tabanı da… Fenerbahçe derbisi ve zirve noktası Tottenham maçı... Diğer tarafta ise Rigas ve Kasımpaşa karşılaşmalarının ikinci yarıları ile Bodrum deplasmanındaki ilk 45 dakika. Okan Buruk'un rakip analizi için Fenerbahçe maçını izlemesi yeterliydi. Hollanda ekibinin atletizmi ve geçiş oyunu sorun yaratacaktı. Erken gelen golle ve ardından her an iki olacakmış gibi duran oyun iki kulvarda yola namağlup devam eden Galatasaray için endişe vericiydi. Nelsson bitik, Barış ve Yunus verimsiz, Sara ve Davinson gibi sezonun liderleri de vasatın altındaydı.
İlk yarının son çeyreğinde Barış'ın sol kanada geçmesi verimlilik getirdi ve sahada en büyük mücadeleyi veren Osimhen ile golü buldular. İkinci yarıda Metehan'ın girişi ile birlikte üçlü defanstan vazgeçmeyen Okan Buruk'un takımının rakibe bu kez çok da fazla hücum imkanı vermediğini, ikinci golü bulmak için de yeterli sayıda pozisyona girdiğini söylemek lazım. Kaan ve Jakobs sakatken 'Bu takım dörtlü defans oynamalı' diyebilmek mümkün değil. Ancak İcardi'nin önce isminin ağırlığı ve elbette sahada yaptıklarıyla Buruk'un kafasına yerleşen çift santrfor mecburiyetini Batshuayi karşılayamıyor. 'Bu futbolun karşılığı galibiyetti' diyebilmek mümkün değil.
EVREN TURHAN- ERKEN GOL PLANI BOZDU
Galatasaray'ın Avrupa'da hedefi final. Taraftarların ve Okan Hoca'nın da hedefi bu. Onun için Sarı- Kırmızılılar AZ Alkmaar deplasmanına galibiyet parolası ile çıktı. Erken yenilen gol takımın biraz planını bozdu. Okan Hoca 3'lü başladı ve Nelsson'u göbekte oynattı. D. Sanchez sağda Abdülkerim solda. Bence bu doğru bir başlangıç değildi. İlk yarıda ciddi şekilde bocaladık bir türlü orta sahadan ikinci bölgeden üçüncüyü bölgeye geçişleri yapamadık.
Az Alkmaar çok çabuk savunmaya geldi. Ön tarafa Osimhen ve Batshuayi'ye bir türlü topu aktaramadık. Yunus sol tarafta başladı. Savunma anlamında oradan çok pozisyon verdik. Okan Hoca orada doğru bir hamle yaparak onların orada hızını kesti. Daha sonra gelen golden sonra ilk devre berabere bitti. Mertens ve Sara maçta çok iyiydi. İkinci yarı kontrol Galatasaray'ın elindeydi. Metehan hamlesi çok doğruydu. Yenen gol Nelsson ve Fernando Muslera'nın hatasıydı. Galatasaray ikinci yarıdaki oyunuyla galibiyeti hak etti. Beraberlik kötü bir sonuç değil. Sonuç olarak Galatasaray 11 puanla Avrupa Ligi'ndeki iddiasını sürdürecek.