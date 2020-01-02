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Süper Lig'in yıldızından Galatasaray açıklaması

Süper Lig'de ilk devrede 27 puan toplayarak beklentilerin uzağında kalan Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Kadrosunu takviyelerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de ilk devrenin yıldızı olan bir isme de kancayı takmıştı. Süper Lig'in yıldızından Galatasaray'la ilgili flaş bir açıklama geldi.

02.01.2020 14:26 - Son Güncelleme: 02.01.2020 14:26
Süper Lig'in yıldızından Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın ocak ayı transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, sarı-kırmızılı takıma transfer olup olmayacağına ilişkin net konuştu. İşte o açıklamalar...

Süper Lig'in yıldızından Galatasaray açıklaması

Galatasaray'a transfer iddialarıyla gündeme gelen Sivassporlu Mert Hakan yaptığı açıklamada, ligin ilk devresini çok iyi bir performans sergileyerek 37 puanla lider kapattıklarını anımsattı.

Süper Lig'in yıldızından Galatasaray açıklaması

Mert Hakan, sezon öncesi böyle bir başarıyı kendisinin de beklemediğini ancak haftalar geçtikçe bunu başarmanın zor olmayacağını anladıklarını belirtti.

Süper Lig'in yıldızından Galatasaray açıklaması

Takım olarak birlikte oynamaktan keyif aldıklarını ve bunun da başarıyı getirdiğini vurgulayan Mert Hakan, şöyle konuştu:

İlk yarı 20-25 puan arası toplayıp, ikinci devrede yapılacak transferlerle yukarıları hedeflemiştik. Oluşan birliktelik ve beraberlikle maçlar oynandıkça daha iyi şeyler başarabileceğimizin farkına vardık. İnandık, inandıktan sonra da geldiğimiz noktanın sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ligin 5'inci, 6'ncı haftasına geldiğimizde arkadaşlarla biz bu ligde çok iyi şeyler başarabileceğimizi konuşmaya başladık.

Süper Lig'in yıldızından Galatasaray açıklaması

"RIZA HOCA İLE YENİDEN DOĞDUM"

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesiyle adeta yeniden doğduğunu dile getiren Mert Hakan, "Rıza hoca, beni bu hale getirdi. Başka bir etken yok. Rıza hoca gerçekten çok iyi bir teknik adam, bu başarıyı da sonuna kadar hak ediyor. Hocamız futbolcular için çok büyük şans" dedi. Çalımbay'ın kendisine güvendiğini ve formayı verdiğini anlatan Mert Hakan, "Ben de onun bana olan bu güvenini boşa çıkarmadım. İkinci yarı bambaşka bir Mert Hakan izleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

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