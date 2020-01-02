Süper Lig'in yıldızından Galatasaray açıklaması
Süper Lig'de ilk devrede 27 puan toplayarak beklentilerin uzağında kalan Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Kadrosunu takviyelerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de ilk devrenin yıldızı olan bir isme de kancayı takmıştı. Süper Lig'in yıldızından Galatasaray'la ilgili flaş bir açıklama geldi.
Takım olarak birlikte oynamaktan keyif aldıklarını ve bunun da başarıyı getirdiğini vurgulayan Mert Hakan, şöyle konuştu:
İlk yarı 20-25 puan arası toplayıp, ikinci devrede yapılacak transferlerle yukarıları hedeflemiştik. Oluşan birliktelik ve beraberlikle maçlar oynandıkça daha iyi şeyler başarabileceğimizin farkına vardık. İnandık, inandıktan sonra da geldiğimiz noktanın sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ligin 5'inci, 6'ncı haftasına geldiğimizde arkadaşlarla biz bu ligde çok iyi şeyler başarabileceğimizi konuşmaya başladık.
"RIZA HOCA İLE YENİDEN DOĞDUM"
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesiyle adeta yeniden doğduğunu dile getiren Mert Hakan, "Rıza hoca, beni bu hale getirdi. Başka bir etken yok. Rıza hoca gerçekten çok iyi bir teknik adam, bu başarıyı da sonuna kadar hak ediyor. Hocamız futbolcular için çok büyük şans" dedi. Çalımbay'ın kendisine güvendiğini ve formayı verdiğini anlatan Mert Hakan, "Ben de onun bana olan bu güvenini boşa çıkarmadım. İkinci yarı bambaşka bir Mert Hakan izleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.