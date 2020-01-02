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Falcao'ya dev talip! İtalyan ekibi El Tigre için harekete geçti | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın sezon başında büyük bir çaba harcayarak transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk devrede beklentilerin uzağında kalan Radamel Falcao'ya İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. Ocak ayı transfer döneminin açılmasına 2 gün kala çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte Falcao'dan gelen haberle planlar değişti. Uluslararası basında yer alan habere göre Milan, El Tigre'nin peşine düşerken Galatasaray'ın da yaşanan bu gelişmenin ardından transfer stratejisini değiştirebileceği iddia edildi. İşte o haberler...

02.01.2020 12:29 - Son Güncelleme: 02.01.2020 12:29
Falcao'ya dev talip! İtalyan ekibi El Tigre için harekete geçti | Son dakika Galatasaray haberleri

Süper Lig'in 17. ve kapanış haftasında Galatasaray, Akdeniz ekibi Antalyaspor'u 5-0 mağlup etmeyi başararak araya mutlu girmişti...

Falcao'ya dev talip! İtalyan ekibi El Tigre için harekete geçti | Son dakika Galatasaray haberleri

Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim, Antalya galibiyetinin ardından hız kesmeden transfer için masaya oturmuştu.

Falcao'ya dev talip! İtalyan ekibi El Tigre için harekete geçti | Son dakika Galatasaray haberleri

Sarı kırmızılı kurmaylar, lider Sivasspor ile aralarında oluşan 10 puanlık farkı kapatabileceğine inanırken, bu kez Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in de şampiyonluk yarışında olacağını hesaba katarak isimleri buna göre belirledi...

Falcao'ya dev talip! İtalyan ekibi El Tigre için harekete geçti | Son dakika Galatasaray haberleri

DEVRE ARASINDA GALATASARAY'A GELECEK İSİMLER

SARACCHI GELİYOR
G.Saray'ın listesinde olan Marcelo Saracchi için kulübü Leipzig'den resmi açıklama geldi. Alman ekibinin sportif direktörü Markus Krösche, BILD'e yaptığı açıklamada, transferin bitmek üzere olduğunu ve sadece evrak işlerinin kaldığını belirtti. Sarı-kırmızılı kulübün, yeni sol bekini açıklaması bekleniyor.

Falcao'ya dev talip! İtalyan ekibi El Tigre için harekete geçti | Son dakika Galatasaray haberleri

ONYEKURU'NUN AKLI ASLAN'DA
Sarı kırmızıların teknik direktörü Fatih Terim'in sezon başında da kadroda görmeyi çok istediği Onyekuru 5 ay rötarla da olsa yeniden Galatasaray forması giyecek. Monaco'da 160 dakika oynaması nedeniyle takımdan ayrılmak ve G.Saray'a imza atmak isteyen sol kanat oyuncuda mutlu sona ulaşıldı. Monaco, oyuncunun parlayacağını düşündüğü için Aslan'a kiralanmasına sıcak baktı.

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