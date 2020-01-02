Falcao'ya dev talip! İtalyan ekibi El Tigre için harekete geçti | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın sezon başında büyük bir çaba harcayarak transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk devrede beklentilerin uzağında kalan Radamel Falcao'ya İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. Ocak ayı transfer döneminin açılmasına 2 gün kala çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte Falcao'dan gelen haberle planlar değişti. Uluslararası basında yer alan habere göre Milan, El Tigre'nin peşine düşerken Galatasaray'ın da yaşanan bu gelişmenin ardından transfer stratejisini değiştirebileceği iddia edildi. İşte o haberler...

02.01.2020 12:29 - Son Güncelleme: 02.01.2020 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





