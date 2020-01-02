Fenerbahçe'ye süper golcü! Muriç'e partner geliyor
Devre arası transfer döneminin açılmasına 2 gün kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda forvet arayışlarını sürdürüyor. Muriç'in sakatlık problemi yaşadığı dönemde gol yollarında zorlanan sarı-lacivertlilerde Mevlüt Erdinç'in performansından memnun olmayan Yanal bu bölgeye mutlak transfer istedi. Yanal'ın isteğinin ardından harekete geçen Comolli rotasını Fransa'ya çevirdi.
02.01.2020 15:06
- Son Güncelleme: 02.01.2020 15:06
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve Damien Comolli, ara transfer için çalışmalarına başladı. Sezon başında yapılan transferlerden tam olarak istenilen verimi alamayan Kanarya, ara transferde bir sürprize imza atmak istemiyor.
Bu hususta kadroya dahil edilecek yıldızlar için hummalı bir çalışma yürüten Fenerbahçeli yetkililer, takıma çabuk alışabilecek ve başarıya aç yıldızlarla yoluna devam etmek istiyor.
İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan son dakika raporları;
FRANSA'DAN SÜRPRİZ İSİM!
Türkiye'de genç ve yetenekli isimlere kancayı atan Fenerbahçe, bir diğer yandan Avrupa'da yüksek potansiyelli yıldızlara da resmi imzayı attırmak için girişimlere başladı.
Fransa'nın dünyaca ünlü spor sitesi Rmc Sports, daha önce adı sarı lacivertlilerle hiç anılmayan bir ismi gündemine taşıdı!