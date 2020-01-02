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Süper Lig'in hakemleri ne kadar kazanıyor? Ücretleri ne kadar? İşte kazandıkları paralar...

Çaldıkları düdükler, verdikleri karar, tuttukları takımlar, hal ve hareketleri... Süper Lig'in ilk yarısı sonra erdi. Ligin ilk yarısına hakemlerin kararları ve VAR damgasını vurdu. Pek çok maçta verilen kararlar çok tartışılmıştı. İlk yarının son ermesinin ardında bu yıl da, hakemlerin kazançları belli oldu. Süper Lig'de hakemler ne kadar para kazanıyor? İşte hakemlerin dudak uçuklatan kazançları.

02.01.2020 10:21 - Son Güncelleme: 02.01.2020 10:33
Süper Lig'in hakemleri ne kadar kazanıyor? Ücretleri ne kadar? İşte kazandıkları paralar...

Ligde 18 hakem, profesyonel hakem olarak görev yapıyor. Bu hakemlerin aylık maaşları 15 bin ila 20 bin lira arasında değişiyor.

Süper Lig'in hakemleri ne kadar kazanıyor? Ücretleri ne kadar? İşte kazandıkları paralar...

Ligdeki profesyonel olmayan hakemlere ise aylık 7 bin lira civarında antrenman payı veriliyor. İşte hakemlerin kazançları...

Süper Lig'in hakemleri ne kadar kazanıyor? Ücretleri ne kadar? İşte kazandıkları paralar...

CÜNEYT ÇAKIR
Maç kazancı: 130 bin 900 TL

Süper Lig'in hakemleri ne kadar kazanıyor? Ücretleri ne kadar? İşte kazandıkları paralar...

ALİ PALABIYIK
Maç kazancı: 133 bin 400 TL

Süper Lig'in hakemleri ne kadar kazanıyor? Ücretleri ne kadar? İşte kazandıkları paralar...

FIRAT AYDINUS
Maç kazancı: 133 bin 400 TL

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