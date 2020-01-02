Süper Lig'in hakemleri ne kadar kazanıyor? Ücretleri ne kadar? İşte kazandıkları paralar...
Çaldıkları düdükler, verdikleri karar, tuttukları takımlar, hal ve hareketleri... Süper Lig'in ilk yarısı sonra erdi. Ligin ilk yarısına hakemlerin kararları ve VAR damgasını vurdu. Pek çok maçta verilen kararlar çok tartışılmıştı. İlk yarının son ermesinin ardında bu yıl da, hakemlerin kazançları belli oldu. Süper Lig'de hakemler ne kadar para kazanıyor? İşte hakemlerin dudak uçuklatan kazançları.
02.01.2020 10:21
- Son Güncelleme: 02.01.2020 10:33
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